Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

O acidente aconteceu nas proximidades do Furo do Capim. (Foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil resgatou 11 pessoas de uma embarcação que naufragou na baía do Marapatá. O acidente aconteceu nas proximidades do Furo do Capim, no município de Abaetetuba, no nordeste do Estado do Pará.

Dos resgatados, nove eram tripulantes e dois eram passageiros. A embarcação “Luiz Eduardo” enfrentava condições meteorológicas severas e um alagamento a bordo quando emitiu pedido de socorro para o navio-patrulha “Pampeiro”, que fazia o translado da cidade de Abaetetuba para o Furo do Tajapuru.

Apesar dos esforços, não foi possível salvar a embarcação. Os tripulantes e os passageiros salvos receberam os primeiros socorros e foram levados para a cidade de Abaetetuba.

De acordo com a Marinha do Brasil, nenhum tripulante tinha habilitação para conduzir a embarcação. As causas e as responsabilidades pelo acidente serão apuradas em inquérito administrativo que já foi aberto pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.

