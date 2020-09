Colunistas Sérgio Ilha Moreira recebe a Ordem do Mérito Militar

Por Flavio Pereira | 24 de setembro de 2020

O Comandante Militar do Sul, General de Exército Valério Stumpf Trindade,e Sérgio Ilha Moreira na solenidade de ontem Foto: Divulgação/CMS Foto: Divulgação/CMS

O Comandante Militar do Sul, General de Exército Valério Stumpf Trindade, presidiu nesta quinta-feira a solenidade de entrega da Ordem do Mérito Militar a diversas personalidades. Ordem do Mérito Militar é uma condecoração criada para homenagear militares, civis e instituições, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes à nação brasileira, especialmente às forças armadas terrestres. Seu desenho faz referência à antiga Imperial Ordem de São Bento de Avis, também destinada a militares.

Na solenidade, realizada no gabinete do Comando Militar do Sul, com protocolo especial, o ex-deputado Sergio Ilha Moreira, Deputado Emérito do legislativo gaúcho,foi um dos agraciados com a Ordem do Mérito Militar, no Grau de Comendador.

