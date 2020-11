Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul ultrapassou os 300 mil casos de coronavírus desde março. Mortes por Covid chegam a 6.573

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Contingente de recuperados soma quase 280 mil (93%). (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou 3.190 mais testes positivos de coronavírus e outras 49 mortes provocadas por Covid, de acordo com o mais recente da SES (Secretaria Estadual da Saúde), divulgado nesta terça-feira (24). Com isso, a estatística gaúcha da pandemia abrange desde março 301.766 casos confirmados de infecção, com 6.573 desfechos fatais. Já o contingente de recuperados é de 279.164 (93% dos casos).

Detalhadas por município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade, as novas perdas humanas por coronavírus informadas pelo governo do Rio Grande do Sul abrangem vítimas de 38 a 96 anos, residentes nas mais variadas regiões do mapa – desde outubro o Estado registra casos de contágio em todas as suas 497 cidades.

Perdas humanas

Mas o predomínio de pacientes idosos entre os óbitos por Covid permanece inalterado desde as primeiras notificações – desta vez, apenas sete dos 49 falecidos não pertencem a esse segmento populacional, ou seja, pouco mais de 14 %. Confira a lista, a seguir:

– Alvorada (homem, 66 anos);

– Boa Vista do Buricá (homem, 72 anos);

– Cachoeirinha (homem, 75 anos);

– Cachoeirinha (homem, 73 anos);

– Camaquã (homem, 84 anos);

– Canoas (mulher, 59 anos);

– Canoas (mulher, 61 anos);

– Canoas (homem, 75 anos);

– Canoas (mulher, 63 anos);

– Canoas (mulher, 65 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Capão da Canoa (homem, 58 anos);

– Caxias do Sul (homem, 86 anos);

– Cerrito (homem, 71 anos);

– Cruz Alta (mulher, 65 anos);

– Giruá (mulher, 80 anos);

– Gravataí (homem, 60 anos);

– Gravataí (homem, 68 anos);

– Gravataí (homem, 56 anos);

– Guaíba (mulher, 73 anos);

– Ivoti (mulher, 68 anos);

– Ivoti (homem, 67 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 55 anos);

– Passo Fundo (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 96 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 77 anos);

– Rosário do Sul (homem, 81 anos);

– Santa Maria (mulher, 81 anos);

– Santo Ângelo (homem, 64 anos);

– São Gabriel (mulher, 60 anos);

– São Martinho (homem, 69 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 56 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 80 anos);

– Sete de Setembro (homem, 38 anos);

– Tramandaí (mulher, 76 anos);

– Uruguaiana (mulher, 48 anos);

– Vacaria (mulher, 82 anos);

– Viamão (mulher, 60 anos);

– Viamão (homem, 64 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul