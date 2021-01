Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul voltou a registrar mais de 100 mortes em um único boletim diário do coronavírus. Casos fatais no Estado subiram para 9.125

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Vítimas mais recentes tinham idades entre 43 e 99 anos. (Foto: EBC)

Divulgado nesta terça-feira (5), o mais recente boletim da pandemia elevou para 460.609 o número de testes positivos de coronavírus desde março no Rio Grande do Sul, com 9.125 mortes. A estatística foi ampliada por 5.391 novos casos confirmados e mais 107 óbitos, segundo maior número de falecimentos por Covid informados em um único relatório diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O recorde gaúcho foi registrado uma semana antes, quando o informe de 29 de dezembro contabilizou 144 perdas humanas. Já o terceiro lugar no ranking estadual ocorreu em 22 de dezembro (também uma terça-feira), com 101 vítimas.

Vale lembrar que essas mortes não ocorreram em um intervalo de 24 horas e sim em vários dias anteriores, sendo acrescentadas ao balanço oficial assim que informadas ao sistema pelas prefeituras. Confira, a seguir, o perfil resumido de cada indivíduo, por município, gênero e idade – em uma faixa de a 43 a 99 anos.

Perdas humanas

– Alegrete (homem, 43 anos);

– Alvorada (homem, 76 anos);

– Alvorada (mulher, 47 anos);

– Alvorada (mulher, 74 anos);

– Amaral Ferrador (mulher, 75 anos);

– Arambaré (homem, 73 anos);

– Arroio do Tigre (mulher, 89 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 78 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 77 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 78 anos);

– Bom Jesus (homem, 78 anos);

– Caçapava do Sul (homem, 78 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 68 anos);

– Capão da Canoa (homem, 67 anos);

– Capão da Canoa (homem, 84 anos);

– Capão do Leão (homem, 60 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 82 anos);

– Caxias do Sul (homem, 90 anos);

– Caxias do Sul (homem, 58 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 69 anos);

– Caxias do Sul (homem, 65 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 90 anos);

– Caxias do Sul (homem, 92 anos);

– Caxias do Sul (homem, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 67 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 87 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 72 anos);

– Cidreira (mulher, 77 anos);

– Constantina (homem, 74 anos);

– Dona Francisca (mulher, 84 anos);

– Erechim (homem, 61 anos);

– General Câmara (mulher, 62 anos);

– Guaíba (homem, 81 anos);

– Guaíba (homem, 86 anos);

– Guaíba (homem, 81 anos);

– Guaporé (homem, 61 anos);

– Igrejinha (mulher, 77 anos);

– Lajeado (homem, 83 anos);

– Manoel Viana (mulher, 70 anos);

– Mato Castelhano (mulher, 71 anos);

– Não-Me-Toque (homem, 71 anos);

– Nova Prata (homem, 80 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 66 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);;

– Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 61 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 99 anos);

– Panambi (homem, 53 anos);

– Pelotas (mulher, 84 anos);

– Pelotas (mulher, 75 anos);

– Pelotas (homem, 82 anos);

– Portão (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 57 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 46 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 56 anos);

– Porto Alegre (mulher, 52 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 48 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– Rio Grande (mulher, 57 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 75 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 56 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 82 anos);

– Santa Maria (mulher, 60 anos);

– Santa Maria (mulher, 89 anos);

– Santa Maria (homem, 70 anos);

– Santana do Livramento (mulher, 76 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 89 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 78 anos);

– São Gabriel (mulher, 72 anos);

– São Jerônimo (mulher, 53 anos);

– São Leopoldo (mulher, 45 anos);

– São Leopoldo (mulher, 73 anos);

– Sapiranga (homem, 81 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 60 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 60 anos);

– Sério (homem, 52 anos);

– Silveira Martins (homem, 77 anos);

– Tapera (mulher, 53 anos);

– Taquari (homem, 77 anos);

– Terra de Areia (mulher, 70 anos);

– Torres (homem, 76 anos);

– Triunfo (homem, 76 anos);

– Vacaria (mulher, 79 anos);

– Viamão (homem, 78 anos);

– Viamão (mulher, 62 anos);

– Xangri-Lá (homem, 78 anos).

(Marcello Campos)

