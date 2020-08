O Rio Grande do Sul voltou a registrar queda no índice de isolamento social

Com flexibilizações no comércio, Estado registrou taxa de 38,6%. (Foto: EBC)

O mais recente levantamento realizado pelo Comitê de Dados do governo gaúcho indica que a taxa de isolamento social voltou a cair no Rio Grande do Sul. Conforme divulgado nesta segunda-feira (10), o índice de pessoas que evitaram aglomerações (fator de risco para o contágio por coronavírus) ficou em 38,6% para o período de 1º a 8 de agosto – 3,5 pontos abaixo da semana anterior.

Trata-se do menor percentual desde março, sendo que na última sexta-feira (7) o estudo identificou um isolamento de 34,1%, pior desempenho na comparação com os demais Estados. Vale lembrar que a a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda um distanciamento de pelo menos 50% – em Porto Alegre, a prefeitura considera 55% como mínimo ideal.

Na avaliação do Palácio Piratini, a redução se deve a fatores como a flexibilização de algumas atividades previstas para a bandeira vermelha (alto risco) no sistema de Distanciamento Controlado em vigor desde maio. Na última semana, por exemplo, o modelo permitiu o funcionamento de atividades não essenciais do comércio em horários restritos e com limitação de atendimentos.

Também com recuos diante da média apurado pelo estudo anterior, as regiões de Lajeado (34,1%) e Santa Rosa (34,6%) continuam com os menores índices de isolamento social. Em seguidas constam as áreas de Caxias do Sul (35%) e Bagé (35,3%). Na média dos dias úteis da semana passada, a média na área de Lajeado chegou a cair para 31,8%.

Já as regiões de Pelotas (41,6%), Porto Alegre (40,4%), Capão da Canoa (38,6) e Uruguaiana (38,6%) apresentaram os melhores indicadores, embora tenham acompanhado as mesmas quedas de média no Estado.

“O monitoramento confirma um comportamento diferente dos gaúchos em fins de semana, quando o índice de isolamento ficou 44,5% na mais recente pesquisa”, acrescenta o site oficial www.estado.rs.gov.br. “Nos dias úteis o percentual de quem evitou aglomerações ficou em 36,2%.”

O estudo passou a ser apresentado aos integrantes do Gabinete de Crise do governo do Estado nas reuniões das segundas-feiras, quando são analisados os recursos de prefeituras e associações de municípios ao mapa preliminar do Distanciamento Controlado que passa vigorar no dia seguinte.

Brasil

A média do País igualmente registrou queda na última semana, com base em dados da empresa InLoco, responsável pelo monitoramento da movimentação de pessoas, por meio de aplicativos para telefone celular: após vários períodos em patamar próximo a 40%, o índice nacional baixou para 38,2%.

Com pequenas quedas na relação com o último levantamento, Acre (42,2%) e Piauí (41,1%) seguem com os melhores indicadores. Embora muito perto agora da média apurada em todo o país, o índice gaúcho segue à frente dos os demais Estados do Sul. Entre os dias 2 de agosto e o último sábado (8/8), Santa Catarina registrou índice de isolamento social de 37,9% e o Paraná ficou em 37,1%.

(Marcello Campos)