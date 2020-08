Divulgado nesta sexta-feira (7), o novo mapa preliminar do sistema de distanciamento controlado manteve pela segunda semana consecutiva 12 regiões gaúchas sob bandeira vermelha (alto risco de coronavírus). As outras nove áreas se encontram na bandeira laranja (risco médio). Prefeituras e entidades regionais têm até o domingo para recorrer contra a configuração, cuja versão definitiva será conhecida na segunda-feira.

A novidade é que nesta rodada o mapa passou a ter 21 regiões, uma a mais que nas 13 rodadas anteriores. Para isso, foi desmembrado de Porto Alegre um conjunto de 19 municípios que integram as regiões Carbonífera e Costa Doce, reunidas no modelo do governo gaúcho sob o nome “Guaíba”.

Esta, inclusive, é uma das 12 classificadas sob risco epidemiológico alto na versão preliminar do mapa, assim como Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Erechim, Pelotas, Bagé e Uruguaiana.

Por sua vez, as regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara e Passo Fundo estavam sob bandeira vermelha na rodada anterior e foram mantidas com tal status. Já a área de Lajeado apresentou melhora nos indicadores e reduziu para a cor laranja.

Conforme o mapa preliminar, 275 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 7.759.635 habitantes, ou seja, 68,5% da população gaúcha (total de 11.329.605 habitantes).

Desses, 126 municípios (597.635 habitantes, 5,3% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da chamada “Regra 0-0”, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Indicadores

Para o total do Rio Grande do Sul, houve leve aumento em diversos indicadores, com exceção da aceleração maior nas hospitalizações (17%) e no número de óbitos (10%). Nesta semana, mesmo com o avanço da doença, o número de leitos livres se manteve estável, com abertura de novas unidades e redução no número de internados por outras causas.

Como consequência, segundo o governo gaúcho, a razão de leitos livres para cada ocupado por Covid-19 voltou a cair, se mantendo abaixo de um leito livre para cada ocupado, o que exige cautela para não permitir novas acelerações no número de internações pela doença no Estado.

– Os novos registros de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de confirmados com Covid-19 aumentaram 17% entre as duas últimas semanas (1.094 para 1.278);

– A quantidade de internados em UTI por SRAG aumentou 3% no Estado entre as duas últimas quintas-feiras (872 para 897);

– O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS reduziu 3% entre as duas últimas quintas-feiras (1.002 para 975);

– Já os internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS aumentaram 4% entre as duas últimas quintas-feiras (672 para 702);

– No que se refere aos leitos de UTI adulto livres para atender casos de Covid-19 no Estado, houve um aumento de 1% entre as duas últimas quintas-feiras (de 602 para 608);

– O número de casos ativos caiu 4% entre as duas últimas semanas (de 7.793 para 7.454);

– A ocorrência de óbitos por Covid-19 aumentou 10% entre as duas últimas quintas-feiras (de 369 para 406).

– As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (434), Caxias do Sul (123), Canoas (117), Novo Hamburgo (96) e Passo Fundo (88).

