Acontece O Salão do Automóvel de 2025 e a reinvenção da paixão sobre rodas

Por Gisele Flores | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sete anos depois, o motor volta a roncar: o Salão do Automóvel renasce em São Paulo Foto: Divulgação retorno do Salão Internacional do Automóvel Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sete anos de espera. Para os apaixonados por motores, design e inovação, esse intervalo foi mais do que uma pausa — foi uma ausência sentida. Mas ela termina agora. O 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo retorna em novembro com uma promessa ambiciosa: ser a edição mais interativa, tecnológica e emocional da história do evento. E, ao que tudo indica, não é exagero.

Muito além da vitrine: o automóvel como experiência

Com mais de 300 modelos em exposição, test drives indoor e uma programação distribuída por cinco pavilhões, o Salão de 2025 não se limita a mostrar carros — ele convida o público a vivê-los. A pista de 14 mil m² para test drives on e off road, com modelos a combustão, híbridos e elétricos, é um exemplo claro de como o evento se reposiciona: da contemplação à imersão.

A presença de marcas como BYD, GWM, Leapmotor e Geely mostra que o futuro da mobilidade já chegou — e é elétrico, conectado e global. Mas o Salão também sabe olhar para trás com reverência: modelos como o Bugatti EB110 GT 1994, Lamborghini Miura P400 S 1969 e Hofstetter Turbo 1986 estarão lado a lado com supermáquinas contemporâneas como McLaren Senna e Porsche GT3 PTS. É uma celebração da memória e da potência.

Ingressos: da democratização ao luxo

A venda antecipada começa em 1º de setembro, com valores promocionais que variam de R$ 58 (meia entrada em dias úteis) a R$ 145 (inteira aos finais de semana). Mas há também espaço para o luxo: o ingresso VIP, que dá acesso ao Dream Lounge e à exposição de capacetes históricos de ícones como Ayrton Senna e Nelson Piquet, custa até R$ 530. E para os verdadeiramente entusiastas, a Avant Première — noite exclusiva com atrações musicais e experiências únicas — sai por R$ 1.000.

Essa segmentação de acesso pode parecer elitista, mas reflete uma tendência global: eventos que misturam cultura, tecnologia e lifestyle estão se tornando experiências moduladas, onde o público escolhe o nível de imersão que deseja — e pode pagar.

O Salão como espelho da sociedade

Mais do que um evento automotivo, o Salão é um retrato da relação do brasileiro com o carro. Em um país onde o automóvel ainda é símbolo de status, liberdade e conquista, reunir 700 mil pessoas em torno dessa paixão é também um ato cultural. E ao incluir espaços como o CARDE Arte Design Museu e a Arena de Customização by Batistinha, o evento reconhece que o carro é também arte, identidade e expressão.

O motor voltou a roncar — e com propósito

O retorno do Salão Internacional do Automóvel é mais do que uma retomada. É uma reinvenção. Em tempos de transição energética, cidades inteligentes e novas formas de mobilidade, o evento se posiciona como espaço de diálogo entre tradição e futuro. E, ao fazer isso, reafirma o que sempre foi: o maior palco da paixão sobre rodas da América Latina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/o-salao-do-automovel-de-2025-e-a-reinvencao-da-paixao-sobre-rodas/

O Salão do Automóvel de 2025 e a reinvenção da paixão sobre rodas

2025-08-31