Domingo, 31 de agosto de 2025
Por Gisele Flores | 31 de agosto de 2025
marque #suzukisunmotors e concorra a um soundbarFoto: O Sul
Na Expointer 2025, os holofotes não estão apenas sobre o agronegócio — estão também sobre a mobilidade off-road. E quem marca presença com força total na Casa da Pampa, espaço multimídia da Rede Pampa, é a linha de quadriciclos Hisun, representada no Brasil pela Suzuki Sun Motors, sob a liderança de Jeferson Fürstenau, também presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave.
Quadriciclos que fazem mais do que trilhas
Durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e os deslizamentos no estado do Rio de Janeiro, os quadriciclos da Hisun foram utilizados por equipes de resgate, voluntários e produtores rurais para acessar áreas alagadas, transportar suprimentos e evacuar moradores em locais de difícil acesso. Com tração 4×4, guincho elétrico e suspensão independente, esses veículos provaram ser essenciais em cenários extremos — onde caminhonetes e tratores não conseguem operar.
Conheça os modelos em exposição na Casa da Pampa
Mobilidade que transforma o agronegócio
Os quadriciclos Hisun são mais do que veículos de aventura — são ferramentas de produtividade rural. Com capacidade de carga de até 600 kg, eles conseguem transportar carretas, insumos, rações e equipamentos em áreas estreitas, valas e encostas onde tratores não passam. Além disso, oferecem:
Promoção: clique, poste e ganhe
Durante a Expointer, os visitantes da Casa da Pampa estão convidados a participar da promoção “Fotografe o Seu Hisun”. Basta registrar uma imagem criativa de um dos quadriciclos em exposição, postar nas redes sociais com a #suzukisunmotors. A foto mais curtida até o final da feira ganhará um soundbar exclusivo — porque potência também merece som à altura.