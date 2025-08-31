Domingo, 31 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Suzuki Sun Motors mostra quadriciclos que unem potência e propósito no agro

Por Gisele Flores | 31 de agosto de 2025

Foto: O Sul

Na Expointer 2025, os holofotes não estão apenas sobre o agronegócio — estão também sobre a mobilidade off-road. E quem marca presença com força total na Casa da Pampa, espaço multimídia da Rede Pampa, é a linha de quadriciclos Hisun, representada no Brasil pela Suzuki Sun Motors, sob a liderança de Jeferson Fürstenau, também presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave.

Quadriciclos que fazem mais do que trilhas

Durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e os deslizamentos no estado do Rio de Janeiro, os quadriciclos da Hisun foram utilizados por equipes de resgate, voluntários e produtores rurais para acessar áreas alagadas, transportar suprimentos e evacuar moradores em locais de difícil acesso. Com tração 4×4, guincho elétrico e suspensão independente, esses veículos provaram ser essenciais em cenários extremos — onde caminhonetes e tratores não conseguem operar.

Conheça os modelos em exposição na Casa da Pampa

  • Tactic 400i: compacto e funcional, com motor de 392 cc e potência de 24,5 cv. Ideal para inspeções, transporte leve e tarefas diárias no campo.
  • Tactic 550: motor de 546 cc, 34 cv, direção elétrica e capacidade de reboque de até 605 kg. Perfeito para operações mais exigentes, com visual camuflado que chama atenção.
  • Tactic 750: motor de 735 cc, 41 cv, torque elevado e estrutura reforçada. Feito para terrenos extremos e tarefas pesadas, com acabamento verde militar ou camuflado.

Mobilidade que transforma o agronegócio

Os quadriciclos Hisun são mais do que veículos de aventura — são ferramentas de produtividade rural. Com capacidade de carga de até 600 kg, eles conseguem transportar carretas, insumos, rações e equipamentos em áreas estreitas, valas e encostas onde tratores não passam. Além disso, oferecem:

  • Redução de custos operacionais
  • Agilidade em deslocamentos curtos
  • Menor impacto ambiental em áreas sensíveis
  • Facilidade de manutenção
  • Versatilidade para inspeções, manejo e transporte

Promoção: clique, poste e ganhe

Durante a Expointer, os visitantes da Casa da Pampa estão convidados a participar da promoção “Fotografe o Seu Hisun”. Basta registrar uma imagem criativa de um dos quadriciclos em exposição, postar nas redes sociais com a #suzukisunmotors. A foto mais curtida até o final da feira ganhará um soundbar exclusivo — porque potência também merece som à altura.

quadriciclos invadem Casa Pampa na Expointer

  • automove
