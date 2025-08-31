Expointer Troféu Destaques do Agro reafirma compromisso com os gaúchos que fazem a diferença no campo

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

A premiação, com a apoio da Cotrijal, acontece no dia 4 de setembro na casa da Rede Pampa no Parque Assis Brasil Foto: Freepik/Divulgação Foto: Freepik/Divulgação

Promovido pela Rede Pampa e Banrisul como parte da programação da Expointer 2025, o Troféu Destaques do Agro chega em sua 4ª edição com o compromisso de reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho através da promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras com impacto em produtividade e rentabilidade.

A premiação, com a apoio da Cotrijal, acontece no dia 4 de setembro, próxima quinta-feira, na casa da Rede Pampa no Parque Assis Brasil, a partir das 19h30, em cerimônia com a presença do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, e do presidente da Cotrijal, Nei Manica.

Neste ano, serão cinco homenageados nas seguintes categorias – Melhores Práticas Ambientais; Técnico Especialista Agro; Agroindústria Familiar; Pesquisa e Inovação e Produtor Agro. O Troféu é um símbolo do compromisso da Rede Pampa com a valorização dos expoentes do campo em diversos níveis de atuação, além da disseminação da informação de qualidade sobre as atividades do agronegócio no Rio Grande do Sul.

A parceria entre Rede Pampa e Banrisul une duas marcas tradicionais do estado na missão de incentivar o desenvolvimento de um dos mais importantes setores da economia gaúcha. O agronegócio é responsável por 40% do PIB do Rio Grande do Sul, que tem 14,4 mil empresas e 325 mil empregos ligados ao segmento. Além de que o estado produz 65% das máquinas e equipamentos agrícolas do país, ocupando o segundo posto no ranking nacional de exportações desses insumos mecânicos.

“O Rio Grande do Sul é o estado mais diversificado da nação e que tem uma economia bastante fundamentada no agronegócio e na indústria, que se interrelacionam e no momento se encontram afetadas pelos eventos climáticos como pelas novas tarifas de importação dos Estados Unidos”, explica o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. “Mas, na unidade das forças podemos debater o problema e descobrir novos caminhos para chegarmos ao patamar de desenvolvimento que é inerente ao Rio Grande do Sul”, acrescenta o dirigente.

Os gaúchos poderão acompanhar a cerimônia do Troféu Destaques do Agro ao vivo, através do canal da TV Pampa no YouTube e também pela Rádio Liberdade.

