Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025
Sessenta cavalos participaram da corrida, para combaterem a potência das motos offroad de 350 cilindradasFoto: O Sul
O público lotou as arquibancadas da pista de competições, nesse domingo (31), para acompanhar a disputa que já virou febre na programação da Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio. De um lado, a tradição dos cavalos da raça Mangalarga Paulista; do outro, a potência das motos off-road de 350 cilindradas. O ponto alto está sendo a disputa entre motos e cavalos.
A competição é amistosa, mas exige técnica e dedicação. São seis balizas, três cavaleiros e três pilotos, correndo em espelho. A cada curva e volta concluída, a plateia vibrava como se fosse final de campeonato. Os competidores se empenharam para cumprir cada volta, e a cada ciclo concluído o público aplaudia e torcia pelos favoritos.
Os motociclistas mostram que não ficam atrás no preparo. Alguns participam há vários anos e se especializaram nesse tipo de desafio. “A cada competição é sempre um novo desafio. Faz seis anos que participo da competição”, disse o piloto off-road Franer Rodrigues.
Segundo o diretor financeiro do Núcleo Mangalarga RS, Evandro Albrecht, mais de 60 cavalos estão inscritos nas provas deste ano, em cinco categorias. “Os participantes estão divididos em aberta, semiaberta, amador, feminina e infantil. Nesta edição, serão R$ 100 mil em prêmios e estamos promovendo o 1º Nacional de Função Mangalarga”, destacou.