Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Expointer Disputa entre cavalos e motos é atração no primeiro domingo da Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Sessenta cavalos participaram da corrida, para combaterem a potência das motos offroad de 350 cilindradas

Foto: O Sul
Sessenta cavalos participaram da corrida, para combaterem a potência das motos offroad de 350 cilindradas. (Foto: O Sul)

O público lotou as arquibancadas da pista de competições, nesse domingo (31), para acompanhar a disputa que já virou febre na programação da Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio. De um lado, a tradição dos cavalos da raça Mangalarga Paulista; do outro, a potência das motos off-road de 350 cilindradas. O ponto alto está sendo a disputa entre motos e cavalos.

A competição é amistosa, mas exige técnica e dedicação. São seis balizas, três cavaleiros e três pilotos, correndo em espelho. A cada curva e volta concluída, a plateia vibrava como se fosse final de campeonato. Os competidores se empenharam para cumprir cada volta, e a cada ciclo concluído o público aplaudia e torcia pelos favoritos.

Os motociclistas mostram que não ficam atrás no preparo. Alguns participam há vários anos e se especializaram nesse tipo de desafio. “A cada competição é sempre um novo desafio. Faz seis anos que participo da competição”, disse o piloto off-road Franer Rodrigues.

Segundo o diretor financeiro do Núcleo Mangalarga RS, Evandro Albrecht, mais de 60 cavalos estão inscritos nas provas deste ano, em cinco categorias. “Os participantes estão divididos em aberta, semiaberta, amador, feminina e infantil. Nesta edição, serão R$ 100 mil em prêmios e estamos promovendo o 1º Nacional de Função Mangalarga”, destacou.

tags: expointer

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Expointer

Troféu Destaques do Agro reafirma compromisso com os gaúchos que fazem a diferença no campo
A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado
https://www.osul.com.br/disputa-entre-cavalos-e-motos-expointer/ Disputa entre cavalos e motos é atração no primeiro domingo da Expointer 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Campeonato Brasileiro: Inter vence em casa o Fortaleza por 2 a 1
Grêmio No Maracanã, Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão
Mundo Europa está elaborando “planos bastante precisos” para o envio de tropas à Ucrânia, diz a chefe da Comissão Europeia
Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas
Dicas de O Sul Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Pode te interessar

Expointer Pela primeira vez na história, animal mais pesado da Expointer é de raça zebuína

Expointer 20º Troféu SENAR O SUL: uma noite de gala para quem alimenta o Brasil

Expointer A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado

Expointer Troféu Destaques do Agro reafirma compromisso com os gaúchos que fazem a diferença no campo