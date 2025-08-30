Expointer A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado

Por Gisele Flores | 30 de agosto de 2025

Vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, Secretário da Agricultura Edivilson Brum, Subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, e presidente do Fundesa, Rogério Kerber Foto: Fundesa Vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes; secretário da Agricultura, Edivilson Brum; subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima; e presidente do Fundesa, Rogério Kerber. (Foto: Fundesa/Divulgação) Foto: Fundesa

A inauguração da nova sede do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa-RS), no Parque de Exposições Assis Brasil, não foi apenas um ato protocolar. Foi a consagração de uma ideia que há duas décadas vem moldando o futuro da agropecuária gaúcha: a sanidade como política pública, a prevenção como estratégia de Estado e a confiança como ativo econômico.

Sanidade como política pública e instrumento de competitividade

Fundado em 2005, o Fundesa surgiu da urgência em garantir respostas rápidas a emergências sanitárias e indenizações ágeis aos produtores. Em 2025, o fundo completa 20 anos de atuação, consolidando-se como referência nacional em gestão compartilhada, eficiência técnica e transparência. Hoje, é sustentado por dez entidades representativas das principais cadeias produtivas do estado — avicultura, suinocultura, pecuária de corte e leite — que formam um sistema de governança colaborativa e estratégica.

Entidades participantes:

Federação da Agricultura do RS (Farsul)

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (Fetag)

Sindicato das Indústrias de Carnes do RS

Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS

Sindicato da Indústria de Laticínios

Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas

Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav)

Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs)

Federação Brasileira das Associações de Criadores de Raças

Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS

O impacto econômico da proteína animal no RS

A proteína animal é mais do que uma commodity no Rio Grande do Sul — é um pilar da economia estadual. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, foi enfático: “Temos no RS o melhor e mais organizado fundo de sanidade animal do Brasil”. A afirmação é respaldada por resultados concretos: o Fundesa opera com recursos próprios, prestação de contas periódica e uma estrutura que permite decisões técnicas com agilidade e credibilidade.

Em episódios críticos, como o recente surto de gripe aviária, o fundo mostrou sua força institucional ao viabilizar uma resposta rápida e eficaz, evitando prejuízos maiores e reforçando a imagem do estado como território confiável para exportações.

A nova sede: símbolo de maturidade institucional

Com quase 800 m² de área construída, a nova sede do Fundesa foi projetada para ser mais do que um espaço físico. É um centro de inteligência sanitária, com auditório, salas de reunião, estrutura para capacitações e recepção de missões internacionais. O presidente Rogério Kerber definiu com precisão: “Queremos que esse espaço constitua a casa da sanidade”.

A presença de figuras históricas, como o ex-secretário Odacir Klein — que liderava a pasta da Agricultura quando o fundo foi criado — reforça o caráter simbólico da inauguração. Klein definiu o Fundesa como “uma ideia-símbolo de organização e decisão democrática”.

Quando a prevenção vira política de Estado

Num mundo onde barreiras sanitárias podem fechar mercados inteiros, o Rio Grande do Sul escolhe se antecipar. A nova sede do Fundesa é um marco — não apenas de infraestrutura, mas de visão. Em um país onde o improviso ainda reina, o RS planta estratégia, colhe reputação e exporta confiança.

Na tarde da inauguração, durante a Expointer, autoridades, lideranças do setor e convidados celebraram não apenas um prédio novo — mas a consolidação de um modelo que transforma técnica em política, e política em legado.

