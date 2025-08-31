Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Expointer 20º Troféu SENAR O SUL: uma noite de gala para quem alimenta o Brasil

Por Gisele Flores | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Prêmio marcou a programação da 48ª Expointer, homenageando os destaques do agronegócio

Foto: Anna Alves/O Sul
Prêmio marcou a programação da 48ª Expointer, homenageando os destaques do agronegócio. (Foto: Anna Alves/O Sul)

Porto Alegre foi palco de uma celebração que transcende o agronegócio e alcança o coração da sociedade brasileira. A 20ª edição do Troféu SENAR O SUL, realizada na noite desse domingo (31), na tradicional Associação Leopoldina Juvenil, integrou a programação oficial da 48ª Expointer, que acontece até 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Mais de 500 convidados — entre autoridades, empresários, lideranças rurais e representantes da inovação — prestigiaram o evento que já se consagrou como um dos mais nobres reconhecimentos do setor.

Promovido pela Rede Pampa e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em parceria com a Icatu Coopera e a Rio Grande Seguros, o Troféu SENAR O SUL é mais do que uma distinção — é uma obra de arte. Criado pela artista plástica Gloria Corbetta, o troféu retrata a evolução do homem gaúcho e sua conexão com a terra. É símbolo de força, tradição e futuro, entregue àqueles que enriquecem o solo e alimentam o povo.

Palavras que inspiram e mobilizam

Em discurso firme e emocionado, o governador Eduardo Leite destacou o papel essencial da premiação para o fortalecimento do agro gaúcho e brasileiro:

“Este troféu é de suma importância. É uma oportunidade de dar visibilidade às histórias que movem o campo. Já se consolidou como parte da abertura da nossa Expointer e inspira novos empreendedores a seguirem com coragem e propósito.”

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, sintetizou o espírito da noite: “O campo é feito por pessoas e por instituições. E a Rede Pampa se orgulha de ser a ponte entre essas trajetórias e o reconhecimento público que elas merecem. O Troféu SENAR O SUL é mais do que uma cerimônia — é a alma social da Expointer.”

João Martins, presidente do Sistema CNA/Senar, tomou palavra representando os agraciados e reforçou o papel da entidade diante dos desafios climáticos enfrentados pelos produtores: “Este troféu potencializa atos concretos. Mostra que, unidos, podemos oferecer suporte técnico e financeiro para recuperar o agro e seguir avançando.”

Confira a lista completa dos agraciados:

  1. Agroindústria familiar Rural – Laticínios Reginato
  2. Profissional do ano – Cleber Renato Zortéa
  3. Jovem Produtora Rural- Mariana Cherubini
  4. Pecuarista – Saimon De Cezaro
  5.  Produtor de Grãos – Rafael de Campos Pereira
  6.  Parceiro do Agro –Syngenta
  7. Destaque Gaúcho – Alexandre Velho
  8. Personalidade da Economia –Antonio da Luz
  9. Liderança Gaúcha – Leonardo Lamachia
  10. Destaque Político – Edivilson Brum
  11. Personalidade Gaúcha – Alberto Delgado Neto
  12. Destaque Especial Nacional – João Martins

Em tempos de transição climática, desafios logísticos e revoluções tecnológicas, reconhecer quem alimenta o Brasil com ética, inovação e coragem é um ato de justiça. E neste domingo, o Rio Grande do Sul mostrou ao país que o agro também é cultura, arte e emoção.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Expointer

A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado
Pela primeira vez na história, animal mais pesado da Expointer é de raça zebuína
https://www.osul.com.br/20o-trofeu-senar-o-sul-uma-noite-de-gala-para-quem-alimenta-o-brasil/ 20º Troféu SENAR O SUL: uma noite de gala para quem alimenta o Brasil 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Campeonato Brasileiro: Inter vence em casa o Fortaleza por 2 a 1
Grêmio No Maracanã, Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão
Mundo Europa está elaborando “planos bastante precisos” para o envio de tropas à Ucrânia, diz a chefe da Comissão Europeia
Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas
Dicas de O Sul Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Pode te interessar

Expointer Pela primeira vez na história, animal mais pesado da Expointer é de raça zebuína

Expointer A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado

Expointer Disputa entre cavalos e motos é atração no primeiro domingo da Expointer

Expointer Troféu Destaques do Agro reafirma compromisso com os gaúchos que fazem a diferença no campo