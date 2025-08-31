Expointer 20º Troféu SENAR O SUL: uma noite de gala para quem alimenta o Brasil

Por Gisele Flores | 31 de agosto de 2025

Prêmio marcou a programação da 48ª Expointer, homenageando os destaques do agronegócio Foto: Anna Alves/O Sul Prêmio marcou a programação da 48ª Expointer, homenageando os destaques do agronegócio. (Foto: Anna Alves/O Sul) Foto: Anna Alves/O Sul

Porto Alegre foi palco de uma celebração que transcende o agronegócio e alcança o coração da sociedade brasileira. A 20ª edição do Troféu SENAR O SUL, realizada na noite desse domingo (31), na tradicional Associação Leopoldina Juvenil, integrou a programação oficial da 48ª Expointer, que acontece até 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Mais de 500 convidados — entre autoridades, empresários, lideranças rurais e representantes da inovação — prestigiaram o evento que já se consagrou como um dos mais nobres reconhecimentos do setor.

Promovido pela Rede Pampa e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em parceria com a Icatu Coopera e a Rio Grande Seguros, o Troféu SENAR O SUL é mais do que uma distinção — é uma obra de arte. Criado pela artista plástica Gloria Corbetta, o troféu retrata a evolução do homem gaúcho e sua conexão com a terra. É símbolo de força, tradição e futuro, entregue àqueles que enriquecem o solo e alimentam o povo.

Palavras que inspiram e mobilizam

Em discurso firme e emocionado, o governador Eduardo Leite destacou o papel essencial da premiação para o fortalecimento do agro gaúcho e brasileiro:

“Este troféu é de suma importância. É uma oportunidade de dar visibilidade às histórias que movem o campo. Já se consolidou como parte da abertura da nossa Expointer e inspira novos empreendedores a seguirem com coragem e propósito.”

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, sintetizou o espírito da noite: “O campo é feito por pessoas e por instituições. E a Rede Pampa se orgulha de ser a ponte entre essas trajetórias e o reconhecimento público que elas merecem. O Troféu SENAR O SUL é mais do que uma cerimônia — é a alma social da Expointer.”

Já João Martins, presidente do Sistema CNA/Senar, tomou palavra representando os agraciados e reforçou o papel da entidade diante dos desafios climáticos enfrentados pelos produtores: “Este troféu potencializa atos concretos. Mostra que, unidos, podemos oferecer suporte técnico e financeiro para recuperar o agro e seguir avançando.”

Confira a lista completa dos agraciados:

Agroindústria familiar Rural – Laticínios Reginato Profissional do ano – Cleber Renato Zortéa Jovem Produtora Rural- Mariana Cherubini Pecuarista – Saimon De Cezaro Produtor de Grãos – Rafael de Campos Pereira Parceiro do Agro –Syngenta Destaque Gaúcho – Alexandre Velho Personalidade da Economia –Antonio da Luz Liderança Gaúcha – Leonardo Lamachia Destaque Político – Edivilson Brum Personalidade Gaúcha – Alberto Delgado Neto Destaque Especial Nacional – João Martins

Em tempos de transição climática, desafios logísticos e revoluções tecnológicas, reconhecer quem alimenta o Brasil com ética, inovação e coragem é um ato de justiça. E neste domingo, o Rio Grande do Sul mostrou ao país que o agro também é cultura, arte e emoção.

