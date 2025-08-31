Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

Expointer Pela primeira vez na história, animal mais pesado da Expointer é de raça zebuína

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Touro Brahman, de sete anos, registrou o peso de 1.430 quilos

Foto: Dado Nogueira/Ascom Expointer
Touro Brahman, de sete anos, registrou o peso de 1.430 quilos. (Foto: Dado Nogueira/Ascom Expointer)

Falcão, um touro Brahman de sete anos, registrou o peso de 1.430 quilos, tornando-se o animal mais pesado da 48ª Expointer. É a primeira vez que uma raça zebuína conquista o feito. Os frequentadores da feira, desde seu início na década de 1970, se acostumaram a ver pesos-pesados das raças europeias Charolês, Limousin e Devon.

É a primeira participação da Cabanha Talismã, de Içara, Santa Catarina, na Expointer. “Em nossa primeira vez, ganhar o título de animal mais pesado com um zebu é uma satisfação muito grande”, destaca Edinaldo Souza Borges, cuidador do Falcão, que na fazenda é mais conhecido como Hércules.

“Ele é nascido em nossa cabanha, foi vendido como touro jovem e recomprado dois anos depois. É um bom reprodutor, utilizamos a genética dele, os bezerros que nasceram dele se destacam. Ele foi ganhando peso e a gente viu que ele convertia bem, por isso decidimos vir para a Expointer”, conta Edinaldo.

A cabanha só trabalha com a raça Brahman, escolhida pela docilidade e pelo ganho de peso. “É uma raça excelente para cruzamento industrial, pelo ganho de peso. E na nossa região em Santa Catarina, as raças europeias não se adaptaram, o Brahman se deu muito bem pela rusticidade e todo mundo só quer o Brahman por lá”, explica o tratador.

O Falcão, ou Hércules, está inscrito para o campeonato da raça Brahman, cujo julgamento ocorre na terça-feira (2), a partir das 8h, na Pista Central.

20º Troféu SENAR O SUL: uma noite de gala para quem alimenta o Brasil
