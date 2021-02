Brasil O Supremo começa a julgar a denúncia contra o chamado “Quadrilhão do MDB” no Senado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

De acordo com as investigações, os sete políticos receberam R$ 864,5 milhões em propina paga por fornecedores da Petrobras e sua subsidiária Transpetro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na sexta-feira (12), no plenário virtual, se recebe ou não denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra integrantes do chamado “quadrilhão do MDB” no Senado por organização criminosa.

O relator do inquérito, ministro Edson Fachin, votou para receber a denúncia e tornar réus os senadores Jader Barbalho (PA) e Renan Calheiros (AL), os ex-senadores Edison Lobão (MA), Romero Jucá (RR), Valdir Raupp (RO), além do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado. Fachin rejeitou a denúncia com relação a José Sarney.

Após o voto de Fachin, o julgamento foi interrompido pelo ministro Dias Toffoli, que pediu destaque para que o caso seja levado a plenário, em julgamento presencial. Ainda não há data para a retomada da análise.

Vantagem indevida

As vantagens indevidas seriam cobradas por diretores indicados pelo partido, que se mantinham no cargo graças ao apoio dos políticos. Os demais ministros ainda devem apresentar seus votos. O julgamento ocorre no plenário virtual, onde os ministros incluem os posicionamentos em ambiente virtual, e está previsto para terminar no dia 18 de fevereiro.

A denúncia foi apresentada em 2017 pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot. Caso seja aceita, os acusados viram réus e passam a responder a processo criminal. Depois de ouvidas testemunhas e colhidas provas, o caso é levado a julgamento, para definir se os réus são condenados ou absolvidos.

É a primeira acusação da Lava Jato julgada por todos os ministros desde que o STF alterou a competência para julgamento de ações penais e inquéritos, em outubro do ano passado. Antes, elas eram analisadas pela Segunda Turma da Corte.

Voto de Fachin

Em seu voto, o ministro Edson Fachin afirmou que “os elementos de informação colhidos no decorrer da atividade investigativa dão o suporte necessário e suficiente à tese acusatória neste momento processual, de modo a autorizar o recebimento da denúncia e a consequente deflagração da ação penal”.

Já com relação a Sarney, Fachin considerou que os elementos “são insuficientes a enquadrá-lo no núcleo político da sobredita organização criminosa, sem a presença de elementos mínimos que indiquem atuação imprópria do mandatário”.

