Brasil Veja como será o funcionamento dos bancos durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Confira horários e dias de retorno do atendimento. (Foto: Reprodução)

O mercado financeiro não deve ter expediente no Carnaval de 2021, mesmo após governos e prefeituras de vários estados do País terem cancelado o ponto facultativo no feriado como medida para tentar conter o avanço do coronavírus.

A bolsa de valores brasileira, por exemplo, não fez alterações no calendário de feriados e, portanto, não haverá negociações nos tradicionais dias de folia.

A B3 deve retomar as atividades apenas na quarta (17), em horários especiais. O segmento BM&FBovespa, retomará as negociações e o registro a partir das 13h. No caso do Tesouro Direto, a negociação com conhecimento de preços terá início às 14h e término às 18h.

No caso do segmento Cetip UTVM, a Bolsa informa que, para operações de balcão sem contraparte central garantidora, será mantido o horário normal de funcionamento para todos os seus subsistemas. Já nas operações de derivativos de balcão com contraparte central garantidora, o registro terá início às 13h.

Funcionamento dos bancos

Nas agências bancárias também não haverá atendimento ao público nos dias 15 e 16, segunda e terça-feira de Carnaval, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O expediente voltará na quarta-feira de cinzas (17), às 12h, e encerrado no horário normal de fechamento das agências.

Já nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, a federação informa que o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

“A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências”, diz o comunicado enviado à imprensa.

Para quem possui contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro, será possível realizar o pagamento, sem acréscimos, na quarta-feira (17).

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, diz o comunicado da Febraban, instituição que representa os bancos.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão para os consumidores é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil