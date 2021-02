Brasil Bolsonaro diz que “não tem clima” para criar novos ministérios

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Segundo Bolsonaro, novos ministérios gerariam despesas extras no momento. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse que vai “esperar um pouco mais” para criar novos ministérios. Segundo ele, não há “clima” para isso no momento, pois gera despesas.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais e ao lado do secretário especial da Pesca, Jorge Seif, o presidente questionou o auxiliar se gostaria de ser ministro. “Se o senhor achar que mereço”, respondeu o secretário. Instigado pelo presidente, Seif também disse que os secretários especiais da Cultura, Mário Frias, e do Esporte, Marcelo Magalhães, também gostariam de receber o título de ministro.

“Pela competência deles (secretários especiais), pelo trabalho, merecem, mas não temos clima para criar ministério porque há aumento de despesa e vamos esperar um pouco mais”, disse.

Não é a primeira vez que o presidente cita essa possibilidade. No dia 29 de janeiro, o Bolsonaro afirmou que se fosse formar sua equipe de ministérios agora teria dado status de ministérios para as pastas lideradas pelo trio. Na ocasião, Bolsonaro sugeriu que após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado poderia “levar muita coisa avante e quem sabe até ressurgir ministérios”.

Nomeações

O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) foi nomeado na sexta-feira (12) pelo governo federal como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, informação que o presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado no último dia 8.

Onyx estava no comando do Ministério da Cidadania. Para a pasta, o governo Jair Bolsonaro nomeou o deputado federal João Roma (Republicanos-BA), que foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador.

Onyx é deputado federal pelo DEM-RS, mas está licenciado para ocupar cargos no governo Jair Bolsonaro desde a posse em 2019. Após coordenar a transição de governo, foi ministro da Casa Civil entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, quando passou ao Ministério da Cidadania.

O comando da Secretaria-Geral da Presidência estava vago desde o fim de dezembro, quando o então titular Jorge Oliveira deixou o governo para assumir uma cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Secretaria-Geral é um dos quatro ministérios que funcionam no Palácio do Planalto. A pasta responde pela administração do dia a dia do palácio, por ações de modernização do Estado e por conferir a legalidade dos atos assinados pelo presidente, por meio da Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ).

Com o anúncio, Onyx volta ao chamado “núcleo palaciano” do governo Jair Bolsonaro, do qual participava à frente da Casa Civil. Esse núcleo fica com a seguinte formação: na Casa Civil, Walter Braga Netto; na Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni; na Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e no Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

