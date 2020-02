Porto Alegre Temporal causa transtornos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Precipitação atingiu quase um terço do previsto para todo o mês (Foto: Ana Krack/PMPA)

O temporal que caiu sobre a Região Metropolitana de Porto Alegre no fim da tarde desse sábado causou uma série de transtornos na capital gaúcha, exigindo a ação da prefeitura para minimizar problemas como alagamentos e queda de árvores. Em alguns pontos a precipitação atingiu quase 45 milímetros até o começo da noite, mais de um terço da média histórica para o mês de fevereiro (108,6).

Funcionários da SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) tiveram bastante trabalho. Até o começo da noite, as Equipes de Manejo Arbóreo do órgão municipal atenderam um caso envolvendo queda de árvore no bairro Cidade Baixa e estavam de prontidão para outras demandas.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) também permaneceu em alerta para situações de acúmulo de água em ruas e avenidas. “Durante o temporal, todas as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais estavam em pleno funcionamento, no entanto, devido ao intenso volume de água, em alguns pontos a água demora mais tempo para baixar”, informou o site oficial da prefeitura.

Quem também teve trabalho dobrado foram os profissionais de zeladoria do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), que atuaram no recolhimento do alto volume de lixo espalhado pela chuva.

A população pode registrar pedidos e reclamações por meio do sistema “Fala Porto Alegre” (telefone 156), a fim de que os técnicos se mantenham informados dos casos e então possam enviar equipes, conforme a prioridade. Nas situações envolvendo queda de árvores ou galhos, a prioridade foi dada a locais que apresentem riscos à população, bem como vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais.

Em alguns casos houve a necessidade de apoio da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), devido aos riscos que envolvem fios energizados, sobretudo quando há interação com os problemas típicos que costumam se seguir a temporais.

Finalizado por volta das 19h, um segundo relatório da EPTC relatou a identificação de pelo menos nove pontos de alagamentos em Porto Alegre, a maioria já liberados no momento da divulgação do boletim. Além disso, quatro semáforos ficaram fora de operação em razão da falta de energia. “Azuizinhos” foram deslocados para orientar o trânsito nos pontos mais críticos.

Contenção

E já que o assunto é chuva, a prefeitura começou a reformar as comportas e os portões do Sistema de Proteção Contra Inundações, às margens do Guaíba. Nesse fim de semana, foram iniciados os serviços na avenida Castelo Branco, próximo ao shopping DC Navegantes (Zona Norte), causando bloqueios ao trânsito de veículos na área.

Desde o ano passado, vem sendo realizado um estudo sobre o muro da avenida Mauá. Um grupo de trabalho (GT) será nomeado na próxima semana e terá dez dias úteis para apresentar ao prefeito alternativas viáveis, técnica e economicamente, para que o sistema tenha a segurança garantida.

Dos 14 portões que compõem o Sistema de Proteção Contra Inundações, 12 passarão por reparos, como limpeza geral do entorno, pintura, lubrificação, raspagem de pontos oxidados e substituição de partes não recuperáveis. O Dmae é responsável pela execução, com apoio da SMSUrb, que realiza esses trabalhos desde 2017.

As intervenções serão feitas pela empresa Bombas Sinos, a um custo de R$ 417 mil. Os serviços tiveram início no último dia 20 de janeiro, e três dos equipamentos, no muro da Mauá, já estão recuperados (portões 5, 6 e 7). O diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, destaca que, enquanto não houver uma nova alternativa para o muro, o Departamento fará a manutenção preventiva.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário