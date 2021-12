Leandro Mazzini O “terrível” Grandioso

Por Leandro Mazzini | 3 de dezembro de 2021

(Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Na véspera da sabatina do agora confirmado futuro ministro do STF, André Mendonça, parlamentares “terrivelmente evangélicos” se esbaldaram em um regabofe oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O clima foi de festa, embora não houvesse, naquele momento, a certeza dos votos para a aprovação do ex-ministro. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica – como Marco Feliciano (PL-SP), José Medeiros (PODE – MT), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e outros – se aglomeraram, sem máscara, próximo ao piano e improvisaram um coro da tradicional canção gospel ‘Grandioso És Tu’. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves ficou perto do piano, mas não se arriscou na cantoria.

Nunca antes

Pelo menos oito delegados federais foram exonerados ou remanejados após contrariar interesses do Governo ou do presidente Bolsonaro e seus aliados.

Agora, vai

Eymael entrou na disputa presidencial e já se coloca como um nome da terceira via.

No DF

O PSDC já escolheu seus candidatos. Em Brasília, o cientista político Lucas Sales assumiu a presidência da legenda e é a aposta para disputar o Governo do DF.

Não se mistura

Presidente em todas as reuniões do presidente Jair Bolsonaro no terceiro andar do Palácio, o general Heleno, do GSI, evita entrar na sala quando chega Valdemar do PL.

Profissão: Informante

O que há em comum entre o vazamento de um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que abalou a República, o teor da delação que atingiu desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a localização de Fabrício Queiroz na residência do advogado Frederick Wassef? Uma advogada, não tão jovem, famosa por quebrar a confiança de seus clientes ao passar suas informações adiante.

Aposta nela

A ascensão política da neófita Flávia Arruda, esposa do ex-governador do DF José Roberto, pode surpreender mais aos incrédulos. Ela é cotada para vice na chapa do governador Ibaneis Rocha, que vai à reeleição. E Paulo Octavio apoiado ao Senado.

Adeus, Roma

Ex-adido na Embaixada em Roma, o delegado Fernando Segovia tateia as paredes da sede da PF, atrás de uma diretoria. Tem visitado o diretor-executivo Sandro Avelar.

Fontes…

Na busca de fontes alternativas de recursos para atividade de pesquisa científica e tecnológica na pandemia, com cortes orçamentários públicos nas contas, 53 fundações de apoio de universidades públicas conseguiram aumentar em 58% as captações em 2020, alcançado um valor inédito de R$ 7,5 bilhões junto ao setor privado.

…extras

Os dados são da prestação de contas do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), realizado entre outubro e à primeira etapa de novembro.

