O aumento está relacionado com despesas para combater o coronavírus, e também com a queda do PIB. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O novo secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, que assumiu o cargo nesta semana no lugar de Mansueto Almeida, afirmou nesta sexta-feira (17) que a dívida bruta do setor público consolidado — indicador acompanhado atentamente por investidores internacionais — deverá subir para 98% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.

Segundo ele, essa expansão do endividamento está relacionada com as despesas extraordinárias para o combate ao novo coronavírus, estimadas em pouco mais de R$ 500 bilhões, das quais R$ 237,3 bilhões já foram feitas, de acordo com painel da instituição, e também com a queda do PIB brasileiro — estimada em 4,7% para 2020 pelo Ministério da Economia.