Notícias O trânsito na BR-101 terá bloqueio de pista até o meio-dia desta sexta-feira em trecho próximo a Maquiné

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Um desvio por via alternativa será sinalizado de forma ostensiva no local. (Foto: Divulgação/CCR Viasul)

A partir do meio-dia desta quinta-feira, o trânsito estará bloqueado em meia pista para o tráfego de veículos no quilômetro 63 da rodovia BR-101 (próximo a Maquiné) no sentido Porto Alegre. Válida por 24 horas, a medida é motivada pela recuperação do pavimento em um viaduto na região. Um desvio por via alternativa será sinalizado de forma ostensiva no local.

De acordo com informações fornecidas pela concessionária CCR ViaSul, responsável pela estrada, no trajeto do desvio os condutores e passageiros contarão com os serviços médicos e mecânicos já disponibilizados por meio do telefone 0-800-000-0290, acionado também para emergências e informações. Mais informações podem ser acompanhadas no site www.ccrviasul.com.br.

Essa operação, que deve se encerrar por volta do meio-dia da sexta-feira, foi definida em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e será acompanhada de perto por equipes de atendimento durante a execução dos trabalhos. A empresa orienta aos usuários da rodovia que redobrem a atenção no que se refere à sinalização e à velocidade no local.

ERS-448

O acesso asfáltico que liga Nova Roma do Sul a Antônio Prado, na rodovia estadual ERS-448, foi tema de uma reunião realizada nesta semana na Selt (Secretaria de Logística e Transportes). Durante a audiência, líderes da Serra Gaúcha buscaram informações junto ao titular da pasta, Juvir Costella. sobre a possibilidade de pavimentação do trecho.

“Trata-se de uma estrada crucial para o desenvolvimento das cidades”, frisou a vereadora de Nova Prata Clarice Minosso. “A base da estrada já está pronta, contudo muitos veículos pesados trafegam pelo local, fazendo o pó de brita subir.”

De acordo com Costella, a obra está nos planos do governo do Estado: “No primeiro momento, precisamos ter ciência da disponibilidade dos recursos que teremos para pavimentar a rodovia. Após a definição, estudaremos com o corpo de engenheiros do Daer [Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem], os critérios de viabilidade técnica para a execução dos serviços”.

No final do encontro, o grupo pleiteou o acesso asfáltico do trecho entre Guabiju e Nova Prata. Costella explicou que a Selt jpa estuda formas de incluí-la futuramente entre as ações do governo. Também participaram da audiência o prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Favero Pasuch, além do secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Antônio Prado, Volmir Citton, e vereadores de Nova Prata.

(Marcello Campos)

