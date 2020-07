“Eu ainda vejo mais além, que um imposto dessa natureza pode ser também utilizado para reforçar o programa de renda mínima, o Renda Brasil, que vem sendo montado aqui pelo governo”, declarou o vice.

“Picuinha”

Mourão disse ainda que o mal-estar causado pela fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está superado. No último sábado (11), Gilmar disse que o Exército se associou a um “genocídio” na gestão da pandemia do coronavírus.