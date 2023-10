Brasil “O vovô te perdoa”, diz idoso que pulou do 4º andar para se salvar de incêndio que teria sido provocado pena neta de 11 anos

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Apartamento, localizado em um condomínio em Patos de Minas (MG), ficou totalmente destruído. (Foto: Reprodução)

“Sou como um pai para ela. Ela é meu xodó”, diz avô, cujo nome será preservado para não identificar criança suspeita de ter ateado fogo a apartamento em Patos de Minas (MG), no último sábado (14).

Ele, de 70 anos, e a mulher de 52 tiveram que pular do quarto andar do prédio — cerca de 12 metros de altura — para escapar das chamas que começaram enquanto o casal dormia e que destruíram completamente o imóvel. O idoso saiu sem um arranhão, mas a esposa está internada para uma cirurgia nas pernas porque, ao saltar, quebrou dois dedos de um pé e o tornozelo. Evangélico, ele vê milagre em terem escapado com vida: “Arrisquei porque se ficasse morreríamos queimados”.

Especializado em “chapa” — trabalhador que abastece e desabastece caminhões de carga —, ele conta que, junto da mulher, cria a neta para ajudar a filha, separada do pai da criança, e que trabalha fora. Ele contou que a menina começou a apresentar sinais de um comportamento que a família considerava fora do normal desde muito cedo. “Com um ano e meio, ela pegou cocô e saiu espalhando na própria roupa, na televisão, na cama. Isso não era normal”, recorda-se. O avô lembra que, na época, a menina já usava o vaso sanitário.

“Depois, aos seis, sete anos, fugiu de casa e só foi encontrada na casa do padrinho cinco bairros daqui de casa. Ela oscila, às vezes tá muito calada, outras horas muito falante, às vezes triste, outras muita alegre. Ela toma medicação para controlar (os sintomas) desde muito pequena, mas não tem cura, infelizmente”.

Desde que tudo aconteceu, ele falou pouco com a neta. Sem ter onde morar, foi para a casa da filha, que se desdobra em cuidados com a mãe que está internada. As consequências do incidente foram desastrosas tanto do ponto de vista material quanto emocional, não só pela preocupação que cresceu sobre a menina, mas também que ele chama de “tribunal da internet”.

O avô diz que ele próprio não pode afirmar com certeza que foi a neta a responsável pelo incêndio que começou pelo sofá da sala. “Eu não vi, estava dormindo”, diz. Assim como ele não viu, observa, que qualquer outra pessoa que responsabilize a criança está sendo precipitada porque também não presenciou a situação. “Na internet, tem 36 milhões de pessoas massacrando minha neta, e ninguém para ajudar”, desabafa.

Em seu relato, ele conta que, apesar dos problemas inerentes à criação da menina, tiveram dias felizes na semana anterior ao incêndio, quando passaram quatro dias em Porto de Galinhas, em Pernambuco, destino que ele e a mulher sonhavam conhecer. Para a viagem, o casal alugou um carro e partiu acompanhado da filha, a neta e um amigo. Foram dias, de acordo com ele, sem preocupações e de muita diversão. A neta, que diz ser seu xodó, é descrita por ele como uma menina muito inteligente e carinhosa. O estopim para o que aconteceu teria ocorrido uma semana antes da viagem. Adventistas do Sétimo Dia, eles se assustaram ao descobrir que a criança usava o celular para pesquisar sobre magia negra e bruxaria e trocar mensagens com um amigo sobre o tema. A avó deixava que a menina usasse o celular, desde que ela tivesse a senha, e foi assim que descobriu o acesso dela a conteúdo inadequados para a idade.

Sobre a neta, ele disse que conversou com ela muito rapidamente depois do ocorrido, mas que não quis se aprofundar no assunto para não aumentar o sofrimento dela. “Eu só disse que ela não tem culpa de nada, falei: ‘o vovô te perdoa'”.

“Ela toma remédio há muitos anos para controlar a doença. É muito querida. Há problemas pontuais. Na escola, às vezes, ela fica agressiva e vai para a secretaria, mas eles já sabem do caso. Os professores a elogiam muito, dizem que ela é muito inteligente. De fato é mesmo, gosta de artes, desenha muito bem. Aquele trem (o celular) vai fuçando a mente da pessoa e leva a fazer esse tipo de coisa. A gente gostava que ela visse desenhos bíblicos, mas ela acabou entrando nesses sites de magia negra. Mesmo assim, não posso afirmar que ela fez (o fogo que desencadeou o incêndio) porque não vi. Eu, como avô, não acredito que ela tenha feito isso. Mas, se fez, está perdoada”, diz o avô que tem outro filho e mais três netos.

