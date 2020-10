Tecnologia O WhatsApp Web começa a testar chamadas de voz e vídeo pelo computador

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Esse recurso já vem sendo testado há um bom tempo na plataforma. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp Web para computadores pode ganhar, em breve, a função de realizar chamadas por vídeo e voz. Na versão ‘2.2043.7’ do mensageiro para computadores, foram identificados novos indícios que apontam que o desenvolvimento da ferramenta está avançando.

Esse recurso já vem sendo testado há um bom tempo na plataforma. Nas primeiras vezes que foi citado, ele estava em fase inicial de desenvolvimento há mais de dois anos. Agora, os ícones para realizar chamadas exibem uma etiqueta informando que a novidade está em fase beta. A expectativa é de que os usuários possam realizar as chamadas pela versão web já nas próximas semanas.

Como revelam as capturas de tela divulgadas pelo site WABetaInfo, ao receber uma chamada pelo WhatsApp Web, uma nova janela flutuante é exibida onde o usuário pode aceitar ou recusar a chamada. Essa janela ainda tem tamanhos diferentes para chamadas de vídeo e de voz.

Disponível em breve

Quando é o próprio usuário quem realiza uma chamada para outro contato, a janela flutuante também traz tamanho menor e mostra o status da chamada e botões de atalho. Inclusive, informa o site, na versão web do mensageiro os usuários poderão realizar chamadas de voz e vídeo para grupos.

Por enquanto, a novidade ainda não está disponível para todos, embora seja possível encontrá-la em uma build completa e utilizável nas próximas semanas. A função ainda está em fase de desenvolvimento e pode ganhar uma versão estável de testes antes de ser liberada na versão pública.

Até então, nem a versão web do WhatsApp, nem o aplicativo para Windows ou Mac, trazem a possibilidade nativa de realizar chamadas. Existem maneiras não oficiais de utilizar o recurso, embora trazê-lo de forma oficial seja muito mais cômodo para toda a comunidade. Não existe uma data específica divulgada, entretanto, para que a funcionalidade esteja em pleno funcionamento.

Espião

O lado ruim do WhatsApp Web e/ou o Desktop é que, se você não sair ativamente do mensageiro, outro usuário da máquina pode espionar suas conversas

Felizmente, é possível checar em quais dispositivos você está ou esteve conectado e sair de todos os computadores em que o WhatsApp Web está ativo. Veja como saber se alguém não autorizado está usando o seu WhatsApp (na versão Web) pelo navegador.

Como saber se meu WhatsApp está com Web ativo

No Android: Toque no meu de três pontos (Mais); Escolha a opção WhatsApp Web; Você verá uma lista de aparelhos com sessões ativas.

No iOS: Toque em Ajustes, no rodapé da tela; Escolha a opção WhatsApp Web/Computador; Você verá uma lista de aparelhos com sessões ativas.

Como desconectar seu WhatsApp Web remotamente

Em ambos os casos, você pode: Tocar no dispositivos específico e tocar em “Desconectar” (um por um); Rolar a lista e tocar em “Desconectar de todos os aparelhos”.

Feito isso, qualquer conexão que estava ativa passa a não estar mais e, para que as mensagens possam ser vistas, será necessário escanear novamente o seu código QR.

