Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Eduardo Lemos Barbosa, Presidente da Comissão Estadual de Responsabilidade Civil da OAB/RS e Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil do CFOAB, será um dos palestrantes do evento Foto: Divulgação Eduardo Lemos Barbosa, Presidente da Comissão Estadual de Responsabilidade Civil da OAB/RS e Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil do CFOAB, será um dos palestrantes do evento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Comissão Especial de Responsabilidade Civil da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), com o apoio do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), promoverá, no próximo dia 22/11, o “I Simpósio da Comissão Especial de Responsabilidade Civil”. O evento terá início às 9h no espaço OAB Cubo (R. Manoelito de Ornellas, 55 – Praia de Belas, Porto Alegre) com transmissão ao vivo pelo Portal de Eventos e pelo canal da Ordem gaúcha no YouTube.

Durante o evento será realizada uma série de palestras abordando os temas mais atuais da área, entre eles do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT4), Francisco Rossal; e do Presidente da Comissão Estadual de Responsabilidade Civil da OAB/RS e Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB (CFOAB), Dr Eduardo Lemos Barbosa, Vice-Diretor da Escola Superior de Advocacia (ESA/RS).

A responsabilidade civil em áreas como direito trabalhista, direito à saúde, direito de família e direito penal serão alguns dos temas abordados.

Ao final do evento será apresentada a palestra “Sobre Viver – A história de vida e superação” do ex-atleta e sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, Hélio Hermito Zampier “Neto”. O ex-jogador ficou conhecido internacionalmente por ser um dos seis sobreviventes do Voo LAMIA 2933.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas neste link.

