Saúde Estudo aponta que maconha é mais prejudicial aos pulmões do que o tabaco

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Autores ponderam que algumas pessoas fumam ambas as substâncias e que parte das análises produziram resultados inconclusivos. (Foto: Reprodução)

Fumar maconha pode danificar os pulmões e as vias aéreas mais do que o tabaco, de acordo com um estudo canadense. Pesquisadores da Universidade de Ottawa e do Hospital de Ottawa examinaram radiografias de tórax de 56 fumantes de maconha, 57 não fumantes e 33 fumantes apenas de tabaco entre 2005 e 2020.

Eles encontraram taxas mais altas de inflamação das vias aéreas e enfisema, uma doença pulmonar crônica, entre fumantes regulares de maconha em comparação com fumantes regulares e não fumantes.

“O consumo de maconha está aumentando, e há uma percepção de que a maconha é segura, ou mais segura que o cigarro”, disse Giselle Revah, radiologista do hospital Ottawa, onde a pesquisa foi realizada. “Mas este estudo levanta preocupações de que isso não seja verdade.”

Ele disse que as taxas mais altas de inflamação e doenças entre os fumantes de maconha em relação aos fumantes de tabaco podem estar relacionadas a diferenças na forma como as duas substâncias são consumidas.

“A maconha é fumada sem filtro, enquanto o tabaco geralmente é filtrado. Quando você fuma maconha não filtrada, mais partículas entram em suas vias aéreas, se acomodam e irritam suas vias aéreas”, explicou.

Além disso, acrescentou, no caso da maconha, as baforadas costumam ser “maiores, e a fumaça fica mais tempo retida nos pulmões, o que pode causar traumas maiores” nesses órgãos.

Apesar dessas possíveis explicações, os autores do estudo, publicado na revista Radiology, observaram que alguns fumantes de cannabis também fumavam tabaco e que algumas das investigações pulmonares produziram resultados inconclusivos, o que implica a necessidade de mais estudos.

Como destacou Revah, há pouca pesquisa sobre os efeitos da cannabis na saúde, já que ela é proibida na maioria dos países. No Canadá, onde o estudo foi realizado, o uso recreativo da cannabis foi legalizado em 2018.

Também é permitido no Uruguai e no México, entre outros países, e em grande parte dos Estados Unidos. Outros países e territórios descriminalizaram o porte de maconha ou aprovaram seu uso medicinal.

A maconha, cujo nome científico é Cannabis sativa, é uma das drogas mais usadas no Brasil, por ser barata e de fácil acesso nos grandes centros urbanos. O que traz os efeitos é uma substância muito poderosa chamada tetrahidrocanabinol (THC), que varia de quantidade, dependendo da forma como a maconha é produzida ou fumada.

Os efeitos, logo após fumar o cigarro de maconha, são (podem ser diferentes dependendo da quantidade de THC):

— euforia, sonolência, sentimento de felicidade

— risos espontâneos, sem motivo algum

— perda de noção do tempo, espaço, etc

— perda de coordenação motora, equilíbrio, fala, etc

— aceleramento do coração (taquicardia)

— perda temporária de inteligência

— fome, olhos vermelhos, e outras características.

