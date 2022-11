Saúde Cientistas dos Estados Unidos implementaram um novo programa de saúde para avaliar com precisão o risco de um paciente desenvolver Alzheimer

A plataforma combina dois tipos de índices – resiliência (RI) e vulnerabilidade (VI) – e um sistema de codificação de números e símbolo. Foto: Reprodução

Cientistas dos Estados Unidos implementaram um novo programa de saúde que fornece ferramentas para avaliar com precisão o risco de um paciente desenvolver Alzheimer ou outras condições neurológicas, informou a Escola de Medicina Miller da Universidade de Miami nesta semana. O programa Brain Health Platform consiste em uma série de exames médicos para determinar o risco de um paciente sofrer de demência.

A plataforma combina dois tipos de índices – resiliência (RI) e vulnerabilidade (VI) – e um sistema de codificação de números e símbolos (NSCT). A combinação dessas métricas ajuda a “triangular” o risco de um paciente desenvolver Alzheimer. “Havia uma necessidade de avaliar com precisão o risco de as pessoas desenvolverem algum tipo de demência ou Alzheimer”, diz o neurologista James E. Galvin, principal autor de um artigo publicado recentemente no Journal of Alzheimer’s Disease.

“Nada parecido com isso foi feito antes”, afirmou Galvin, diretor do Center for Comprehensive Brain Health da Universidade de Miami, referindo-se à nova plataforma de pesquisa. O cientista explica no estudo que, ao combinar “resiliência”, que mede a saúde do cérebro, vulnerabilidade, que quantifica a “falta de saúde” do cérebro, e o NSCT, relacionado à “tomada de decisões e resolução de problemas”, é possível “estratificar o risco alto, baixo ou intermediário” de uma pessoa desenvolver Alzheimer.

O programa é projetado para tirar “um instantâneo da saúde do cérebro de um paciente naquele momento”, graças ao uso das métricas mencionadas.

Assim como o índice RI concentra-se em fatores como atividade física, ingestão nutricional, atividades cognitivas e atenção, o índice IV inclui 12 fatores, incluindo gênero e histórico de doença cardíaca, diabetes e depressão.

Por sua vez, o NSCT é “um teste cognitivo simples que pode ser feito com lápis e papel ou em um computador”. Essas avaliações levam cerca de 20 minutos para o paciente concluir e podem ser feitas enquanto aguarda uma consulta, por exemplo.

O estudo da equipe de pesquisa, que inclui um bioestatístico da Florida Atlantic University (FAU), avaliou 230 participantes – 71 saudáveis, 71 com comprometimento cognitivo leve e 88 com diagnóstico de demência. Os cientistas descobriram que “os participantes com pontuações anormais na plataforma tinham uma probabilidade superior a 95% de sofrer uma deficiência”, uma descoberta que “poderia ajudar os médicos a fornecer cuidados precisos e planos de prevenção”.

A plataforma gera uma “visualização 3D” que traça as pontuações de um indivíduo em relação a todos os outros dados coletados anteriormente para “fornecer aos médicos uma compreensão gráfica da saúde cerebral de seus pacientes”, conclui o estudo.

