Obesidade e câncer: saiba porque precisamos falar a respeito

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Uma verdadeira epidemia que atinge também os mais jovens. (Foto: Reprodução)

Segundo o estudo VIGITEL 2019 – pesquisa telefônica que entrevista moradores de todas as 26 capitais brasileiras e Distrito Federal – a obesidade passou de 11,8% em 2006 para 20,3% no ano de 2019.

Isso representa um aumento da prevalência de 72% em 13 anos! Significa dizer que 2 em cada 10 brasileiros estão obesos e, se incluirmos os portadores de sobrepeso nesta lista, 55,4% estão nessa situação.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a obesidade triplicou desde 1975, e a maioria da população vive em países onde o excesso de peso supera os índices de desnutrição.

Uma verdadeira epidemia que atinge também os mais jovens: 38 milhões de crianças abaixo dos 5 anos tinham sobrepeso ou obesidade em 2019. O Brasil faz parte dessa alarmante realidade.

Como a obesidade favorece o surgimento do câncer?

Muito se fala da relação da obesidade com outras doenças, como diabetes, hipertensão arterial e apnéia do sono.

Mas, estudos recentes conseguiram comprovar a relação do excesso de peso com pelo menos 14 tipos de câncer. Entre eles estão: Câncer de mama; Colon; Endométrio Próstata e Fígado.

Um trabalho brasileiro realizado pela Universidade de São Paulo (USP) e publicado na revista Cancer Epidemiology, projetou que mais de 29 mil novos casos de câncer em 2025 serão relacionados ao Índice de Massa Corpórea (IMC) elevado, o que irá representar 4,6% de todos os casos previstos para o ano .

Relação entre obesidade e câncer

Existem pelo menos 8 mecanismos diferentes para explicar essa relação entre as duas doenças, a destacar o fato da obesidade ser associada a uma inflamação crônica do paciente, com aumento da formação vascular (angiogênese), que beneficia o crescimento de tumores.

A elevação persistente de níveis hormonais femininos também está presente e amplia as chances do aparecimento da doença, principalmente de câncer de mama e endométrio, após a menopausa.

Outra explicação para a associação entre câncer e obesidade é a resistência à insulina, que faz o organismo produzir mais desse hormônio. Ele atua estimulando a proliferação celular, podendo dar origem a um tumor.

Como combater a obesidade?

Se através de estratégias de saúde bem implementadas estamos conseguindo diminuir o consumo de cigarro, precisamos fazer o mesmo caminho com a obesidade. Informação é essencial para vencer essa luta.

Combater a obesidade é também prevenir o câncer. E a mudança de hábitos deve ser o primeiro passo.

Veja algumas atitudes para manter o peso ideal: Praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana; Diminuir a ingestão de alimentos processados; Aumentar o consumo de frutas e vegetais.

Para situações em que a obesidade é moderada ou grave, refratária a medidas clínicas, a cirurgia bariátrica constitui o tratamento de escolha, por ser seguro e eficaz.

