7 de novembro de 2020

Sempre tem alguém para compartilhar uma dica milagrosa, um novo truque ou um alimento que virou tendência do momento. (Foto: Reprodução)

Quem nunca encontrou por aí a notícia de alimentos que fazem emagrecer rapidinho mas, na hora de testar, não era bem aquilo? As fake news estão por toda parte e, quando falamos sobre perda de peso, essa história não seria diferente. Sempre tem alguém para compartilhar uma dica milagrosa, um novo truque ou um alimento que virou tendência do momento.

Para que você não caia nessas armadilhas, a equipe de nutricionistas do VP Centro de Nutrição Funcional explica agora quais são os mitos mais comuns sobre as dietas e como evitá-los. Confira!

Ingerir carboidrato à noite engorda

Esse talvez seja um dos mitos mais repetidos por quem está de dieta. Porém, quando falamos em perder peso, a hora em que comemos carboidratos não influencia tanto quanto à qualidade dos alimentos. Dê preferência aos cereais integrais e inclua uma boa variedade de frutas, legumes e verduras (que também contêm carboidratos, inclusive) a qualquer hora do dia.

Quanto mais restritiva a dieta, melhor

Dietas muito restritivas, na maioria das vezes, são muito difíceis de serem mantidas a longo prazo. Além disso, podem causar deficiência de vários nutrientes, principalmente vitaminas e minerais. Ao se privar de uma ampla gama de alimentos, você estará comprometendo a sua saúde e, provavelmente, não verá muito resultado na balança. Ou seja, esse é mais um dos mitos sobre dietas!

Alguns alimentos “queimam gordura e secam barriga”

Não existe um alimento milagroso que faça perder peso e medidas instantaneamente e sem esforço. Opções ricas em fibra – como couve, berinjela, uva, maçã, mamão, pepino e abacaxi – reduzem a sensação de inchaço e beneficiam o funcionamento do intestino, fazendo com que se pareça que perdeu peso rapidamente. Apesar disso, o consumo isolado dessas alternativas não aliado a outros hábitos saudáveis pode não trazer o resultado esperado.

Água morna com limão em jejum emagrece

Outro grande mito sobre dietas está relacionado ao consumo de água com suco de limão pela manhã. Apesar de bastante popular, não há estudos que comprovem que a bebida auxilie o processo de perda de peso. Mas, se você toma e não tem nenhuma contraindicação para isso, não há nenhum problema em manter essa rotina.

Produtos diet ajudam a emagrecer

Produtos diet, que não possuem açúcar em sua composição e são indicados para pessoas diabéticas, algumas vezes podem ser tão calóricos quanto suas versões tradicionais. Isso porque costumam ter adição de gordura para manter sabor e textura agradáveis, sendo considerados verdadeiros mitos quando o assunto é dieta.

Ingerir líquidos durante as refeições engorda

Assim como os carboidratos, não é o horário que importa, mas a quantidade e a qualidade do que se come. Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas açucaradas podem contribuir para o aumento do peso, independentemente de serem consumidas durante as refeições ou não. Sempre prefira água, chás naturais sem açúcar ou sucos de frutas naturais para acompanhar suas refeições.

Você já tinha ouvido falar sobre alguns desses mitos sobre dietas? Apostamos que sim. Aproveite que agora você já sabe a verdade para impulsionar o emagrecimento e, se possível, procure um nutricionista para te auxiliar nesse processo sem erros e sem deixar a saúde de lado!

