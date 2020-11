Bem-Estar Mechas contornando o rosto vêm com tudo no verão

7 de novembro de 2020

Jennifer Lopez, Anitta, Beyoncé e Cleo estão entre as famosas que adotaram o 'money piece'. (Foto: Reprodução/Instagram)

Todo mundo sabe que a moda é feita de ciclos – e, com os cabelos, não é diferente. Prova disso é que uma tendência que foi moda nos anos 1990 já está voltando com tudo e promete ser moda neste verão. Trata-se do “money piece”, tipo de coloração que faz mechas apenas na parte da frente dos cabelos, dando um contorno mais delineado do rosto, e já pode ser vista nos visuais de estrelas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Anitta e Cleo.

O cabeleireiro e colorista Marquinhos Araujo, com formação nas escolas dos renomados hairstylists Jacques Dessange, na França, e Vidal Sassoon, na Alemanha, explica que o nome desta tendência surgiu justamente por ser mais barata que outros tipos de coloração. “Teoricamente, fazer um ‘money piece’ é mais barato do que pintar ou fazer mechas no cabelo todo. É uma forma de economizar, fazendo alguns pedaços, e aí foi escolhido na frente, porque fica mais vibrante e econômico”, diz.

Marquinhos conta que a procura pelas mechas ao lado do rosto já começou a aumentar no salão e acredita que, até o verão, ela fará a cabeça de muitas clientes. “Elas combinam muito com a estação, quando as pessoas ficam mais alegres, mais bronzeadas, porque remete muito à iluminação. Além disso, no fim do ano as pessoas gostam de mudar, então sempre perguntam o que está rolando em termo de tendências. Muitas querem ficar com o cabelo mais fashion, mais vibrante, e aí a gente sugere esse fresh up, que tem a ver com sol, calor, praia… e fica lindo a frente do cabelo bem mais clara com o rosto bronzeado”.

“Costumo dizer, quando a cliente chega procurando por essa técnica, que vamos emoldurar o rosto com o brilho do sol. Por isso que combina tanto com o verão. Aí, claro, todo mundo quer experimentar.”

As maiores inspirações são as artistas que já aderiram à moda, como as cantoras Beyoncé e Jennifer Lopez, além da atriz hollywoodiana Jennifer Lawrence. “Essas são as musas inspiradoras do ‘money piece’, e claro que a Anitta, a Cleo e outras cantoras e atrizes que aparecem com esse tipo de cabelo também inspiram muito as clientes a procurarem saber se fica bom para elas também”, conta o colorista.

Uma moda para todas

Marquinhos destaca que as mechas podem ser feitas em qualquer formato de rosto e tipo de cabelos, sejam eles lisos, cacheados ou crespos. “Vai da sensibilidade do colorista escolher o tom e a largura que fique bem para cada tipo de cabelo, cor e rosto. Se ele vai fazer larga ou fininha, se vai fazer sutil ou bem vibrante, depende de qual tipo fica melhor para cada cliente”, diz.

O tom das mechas também vai depender do gosto de cada pessoa. “Eu sugiro sempre fazer um ton sur ton ou um degradê sutil, que fica mais elegante, mas pode ser feito em outros tons, com certeza. Por exemplo, em loiras usando as mechas em outras cores. Só não fica tão natural, seria um look muito com cara de passarela ou que pode ser usado para shows”.

O mesmo acontece com a largura das mechas que serão descoloridas: cada mulher escolhe a que achar que ficará melhor para seu estilo. Marquinhos explica, no entanto, que isso afetará a percepção das pessoas em relação ao formato do rosto. “A largura da mecha vai definir bem o formato do rosto, acentuando-o se ele for oval, quadrado, retangular, triangular… Então, deve-se escolher com cuidado para não ampliar muito essa forma. Mas tem pessoas que não ligam, querem a mecha bem larga para aparecer mais, marcar mais mesmo”.

Cuidados essenciais

Apesar de ser uma tendência bem democrática, que pode ser adotada por qualquer pessoa, o ‘money piece’ exige alguns cuidados específicos. O colorista não recomenda que as mechas sejam feitas em casa, pois um erro no tempo de aplicação do produto pode danificar os fios. “Tem que tomar cuidado com o tempo da descoloração para não partir o cabelo, porque ela é muito agressiva. Se deixar muito tempo, pode quebrar os fios. Essa parte frontal é a mais sensível do cabelo, então tudo aí pega mais rápido, até o clareamento”, explica.

E atenção: quem já tem alguma química nos fios deve ter cuidado redobrado com o novo visual. “Principalmente os cabelos que já foram alisados na frente, com aquelas escovas anti-frizz, têm que ter muita atenção na hora de fazer, porque pode não dar certo. Como são duas químicas fortes, alisamento e descoloração, tem que ter cuidado”.

Depois de aderir ao visual, o recomendado é usar produtos próprios para cabelos descoloridos. “Indico xampu, creme e, principalmente, a máscara para cabelos descoloridos. Além disso, fazer sempre uma hidratação e usar um bom leave-in nas mechas, porque como os fios ficam muito secos, é bom dar uma lubrificada. Se fizer escova na mecha, tem que usar um leave-in termoativado, que protege do calor do secador”, conclui.

