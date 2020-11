Saúde Rio Grande do Sul se aproxima das seis mil mortes causadas pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Rio Grande do Sul registra mais 710 novos casos da doença. Foto: SES/RS

Neste domingo (8), o Rio Grande do Sul registrou duas mortes em consequência do coronavírus. Ao todo, o Estado chegou a 5.992 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, o RS se aproxima da marca de seis mil vítimas do vírus.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde, que atualizou o boletim sobre a pandemia na tarde deste domingo.

Os municípios que comunicaram as perdas são Santa Rosa, com a morte de um homem de 54 anos, e São José do Hortêncio, cuja vítima da covid-19 foi um idoso de 80 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 e 7 de novembro. Ainda segundo o boletim informativo da Saúde, a variação na média móvel de óbitos em relação a duas semanas atrás é de menos 16%, o que confirma tendência de queda.

A Secretaria de Saúde do Estado também registrou mais 710 casos da doença, aumentando para 260.898 o total de infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. Deste número, 244.219 pessoas (93,6%) estão recuperadas e 10.653 (4,1%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,3%.

O RS realizou, além dos diagnósticos positivos, 1,025 milhões de testes que tiveram resultado negativo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI até o início da tarde deste domingo, era de 69,9%. Deste percentual, 41,2% era de pacientes com coronavírus ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Covid no Brasil – No país foram registradas 128 novas mortes provocadas por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o total de óbitos pela doença chegou a 162.397.

O governo federal informou que houve 10.554 novos casos de covid-19 no país de sábado (7) para domingo (8), atingindo um total de 5.664.115 diagnósticos positivos desde o início da pandemia.

O Ministério tem enfrentado problemas para inserir os dados em sua plataforma. No sábado, a pasta anunciou estar sofrendo com incidentes na página que estão impactando nos dados deste fim de semana.

“O Ministério da Saúde está revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de Informação do SUS, o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde durante o fim de semana, com previsão de término até o próximo domingo (08/11)”, informou na sexta-feira (6). A plataforma online está sem atualizações desde o dia 4.

