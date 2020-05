Porto Alegre Obra de pavimentação estrutural tem início na avenida Ipiranga

4 de Maio de 2020

O segundo trecho de obras de pavimentação estrutural previsto para a avenida Ipiranga entrou em execução nesta segunda-feira (4) entre a Dr. Salvador França e a Nelson Duarte Brochado (Centro/bairro), em uma extensão de 780 metros. A requalificação estrutural das vias de Porto Alegre é fundamental para evitar buracos no asfalto, pois reconstrói o pavimento de maneira mais profunda. Com os dois primeiros lotes já em andamento, estão sendo investidos mais de R$ 23 milhões com recursos da CAF (Corporação Andina de Fomento). “Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, decidimos manter as obras públicas, com recurso de financiamentos, preservando os empregos do setor e preparando a cidade para a retomada”, afirma o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Esta fase, realizada na região da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica), tem investimento de R$ 1.070.170,49. De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o impacto no trânsito neste momento em que a população cumpre medidas de contenção à Covid-19 será menor do que em períodos de normalidade porque o movimento de veículos na cidade está 38% mais baixo. O trânsito fica parcialmente bloqueado no local, em meia pista. A empresa executora possui autorização para trabalhar das 7h às 19h.

Os serviços na Ipiranga começam pela drenagem, depois segue com fresagem, realinhamento de meio-fio, pavimentação em CBUQ (asfalto) e placas de concreto nas paradas de ônibus, acessibilidade e sinalização. “Será aplicado o polímero no asfalto, que aumenta em quase 50% a durabilidade, gerando maior conforto aos usuários e economia a longo prazo para o poder público”, destaca o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Marcelo Gazen, que esteve nesta manhã acompanhando o início das obras.

