Porto Alegre Primeiro drive thru de arrecadação para Campanha do Agasalho será nesta sexta

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campanha foi lançada pelo prefeito Marchezan e pela primeira-dama Tainá Vidal na última semana. Foto: Cesar Lopes/PMPA Campanha foi lançada pelo prefeito Marchezan e pela primeira-dama Tainá Vidal na última semana. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Devido à previsão de chuva, o primeiro drive thru de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2020 da prefeitura foi transferido para esta sexta-feira (8), das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, calçada do Largo Glênio Peres.

Com o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”, este ano o atual cenário exige mudanças como a quarentena das roupas, que ficarão por 14 dias em um local arejado e ensolarado, para depois serem triadas e embaladas. O pedido é para que sejam doadas roupas limpas e em bom estado, que possam ser usadas logo por quem vai receber.

A primeira-dama do município, Tainá Vidal, acentua que, além de todos os cuidados com a pandemia, o maior desafio está por vir com a chegada do frio. “Estes agasalhos vão ajudar muito as pessoas mais vulneráveis e, por isso, contamos mais uma vez com a solidariedade dos porto-alegrenses”, destaca Tainá, que lidera a iniciativa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, salienta o chamado para a ação solidária. “A pandemia está mudando o comportamento das pessoas, as tornando mais solidárias e mais preocupadas em ajudar o próximo. Temos certeza de que teremos uma grande participação de todos nesta sexta-feira”. Ao longo da campanha, outras ações e outros drives thrus serão organizados.

Beneficiados

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), além de albergues, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, ações e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e App #EUFACOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives thrus.

Pontos de coleta:

1. Paço Municipal – Centro Histórico

2. Central de Triagem – Múcio Teixeira, 33 – Menino Deus

3. EstaFácil Estacionamentos

Rua Dona Laura, 320;

Rua Comendador Caminha, 42.

4. Instituto de Cardiologia – avenida Princesa Isabel, 395 – Santana

5. Rede Panvel

Avenida Borges de Medeiros, 589 e 595 – Centro Histórico;

Avenida Wenceslau Escobar, 2857 – Lj 04 – Cristal;

Avenida Edgar Pires de Castro, 1395 – Aberta dos Morros;

Avenida Cavalhada, 2351 – Cavalhada;

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 742 – Moinhos de Vento;

Rua Zeca Neto, 38 – Cristo Redentor;

Rua Valparaíso, 698 – Jardim Botânico;

Rua Coronel Bordini,12 – Auxiliadora;

Rua Silveiro, 1810 – Menino Deus;

Shopping Bela Vista – avenida Nilópolis, 543 – Lj 5 – Petrópolis;

Viva Open Mall – avenida Nilo Peçanha, 3200 – Lj 48 – Chácara das Pedras.

6. Rede Asun de Supermercados:

Avenida Cavalhada, 2985 – Cavalhada;

Avenida Plínio Brasil Milano, 1609 – Higienópolis;

Avenida Francisco Trein, 687 – Cristo Redentor;

Avenida Bento Gonçalves, 68 – Azenha;

Estrada João Antônio da Silveira,1134 – Nova Restinga;

Rua Jacinto Osório, 126 – Santana;

Rua da República, 500 – Cidade Baixa;

Avenida Bernardino Silveira Amorim, 1134 – Rubem Berta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre