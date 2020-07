Porto Alegre Obra do novo reservatório de água no Partenon começa na próxima semana

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Investimento beneficiará 99 mil moradores da Zona Leste de Porto Alegre. Foto: Reprodução Investimento beneficiará 99 mil moradores da Zona Leste de Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Prefeitura de Porto Alegre iniciará na próxima semana a obra do novo reservatório no bairro Partenon, que vai ampliar a reservação de água para a Zona Leste e melhorar o abastecimento para os bairros Partenon e Agronomia. O investimento é de R$ 4,9 milhões com recursos oriundos da tarifa, beneficiando 99 mil pessoas. O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca que obras importantes como essa estão sendo mantidas, mesmo com a crise econômica gerada pela pandemia, porque impactam diretamente na vida das pessoas e por esse motivo são consideradas essenciais para Porto Alegre.

O novo reservatório será de concreto armado de 2.000 m³ e construído junto ao já existente na Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Vila dos Sargentos 1. Segundo o diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Darcy Nunes dos Santos, a ampliação da reservação de água com a obra vai auxiliar no abastecimento de todo o subsistema Cristiano Fischer, que faz a distribuição para os bairros da Zona Leste da Capital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre