Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Serão executados serviços para a compatibilização do cruzamento entre a avenida Divisa e a rua Cruzeiro do Sul (Foto: Carlos Rohde / EPTC / PMPA) Foto: Carlos Rohde / EPTC / PMPA Serão executados serviços para a compatibilização do cruzamento entre a avenida Divisa e a rua Cruzeiro do Sul (Foto: Carlos Rohde / EPTC / PMPA) Foto: Carlos Rohde / EPTC / PMPA

As obras da região da avenida Tronco, em Porto Alegre, seguem a partir desta quarta-feira (17). Serão executados os serviços de terraplenagem e pavimentação para a compatibilização do cruzamento entre a avenida Divisa e a rua Cruzeiro do Sul. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar a região para menor impacto possível na mobilidade.

O trânsito de veículos será liberado, em ambos os sentidos da avenida Tronco, no trecho compreendido entre as ruas Dona Otília e Comandaí. Já a Rua Cruzeiro do Sul será bloqueada para o trânsito de veículos, no trecho entre a rua Divisa e a rua Dona Cristina. O acesso às ruas Arapeí, Orfanotrófio e Butuí poderá ser feito pela rua Comandaí.

Transporte Público – As linhas de transporte T3, 282 Cruzeiro, 282.1 Pereira Passos e C80 Circular Zona Sul (Uniritter/Icaraí/Otto Niemayer) terão que fazer o desvio de acordo com a imagem desta matéria

No sentido SN/BC, as linhas seguirão pela rua Comandaí até a avenida Tronco/Divisa, convertendo à direita, seguindo itinerário normal.

No sentido NS/CB, as linhas seguirão pela av. Tronco/Divisa e converterão à esquerda na rua Comandaí, seguindo itinerário normal.

