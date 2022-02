Porto Alegre Obras da Copa: Última família do trecho da avenida Tronco, em Porto Alegre, deixa o local

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

A Prefeitura de Porto Alegre realizou na manhã deste sábado (26), a mudança da última família a deixar o trajeto das obras da avenida Tronco. Com a ação, aproximadamente 1.460 famílias já foram retiradas do local. As obras, que iniciaram em 2012 para a Copa do Mundo, têm previsão de término ainda no final deste ano.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, que esteve à frente das negociações com a família, destaca a importância do diálogo no processo. “Esse desfecho tranquilo e pacífico foi construído com muito entendimento entre as partes, para que fossem respeitadas as características da casa de religião da Dona Sandra”, disse o secretário. “E também as necessidades do município para o avanço da obra. Estamos muito satisfeitos com esse resultado final, que demonstra profundo equilíbrio entre a gestão e o interesse dos moradores”, ressaltou.

Última família

No final do ano passado, a família da Mãe Sandra de Bará, como é conhecida na região, assinou a escritura pública do novo imóvel escolhido. No início deste mês, a matrícula foi entregue à família de Sandra.

“Mesmo com aperto no coração por viver há muitos anos aqui, hoje estou com sentimento de alegria. É uma nova fase, novos vizinhos. Tem bastante coisa boa pra vir,” destacou Sandra, 67 anos, e que mora há 42 anos na região. Ela comanda uma casa de religião no mesmo terreno onde reside. A família irá se mudar para uma nova casa na mesma região.

A demolição da residência está prevista para acontecer na próxima semana pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Bônus moradia

Desde o início da obra, em 2012, foram pagos mais de 1.400 bônus moradia para as famílias da Tronco pelo Demhab (Departamento Municipal de Habitação), no valor de R$ 78.889,65. O recurso é destinado à compra de imóvel escolhido pelo beneficiário.

Obra

A intervenção, que conta com investimento de R$ 129 milhões, está dividida em quatro trechos. O trecho 1 e 2 atingiu 60% de execução, o 3 e 4 está com 80%. Mais de 70% do traçado de 6,5 quilômetros de extensão já estão prontos para o tráfego.

