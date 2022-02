Mundo Dona do Facebook proíbe mídia estatal russa de monetizar publicações

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











empresa também é responsável pelo Instagram e WhatsApp. Foto: Divulgação empresa também é responsável pelo Instagram e WhatsApp. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Meta, empresa responsável pelo Facebook, anunciou que proibirá a mídia estatal russa de publicar anúncios ou monetizar publicações por meio da rede social. A medida foi anunciada neste sábado (26) pelo chefe de política de segurança da empresa, Nathaniel Gleicher. Ele reafirmou que a Meta mantém restrições nas plataformas para a mídia da Rússia.

“Estamos agora proibindo a mídia estatal russa de publicar anúncios e monetizar em nossa plataforma em qualquer lugar do mundo. Nós também continuamos aplicando rótulos a outras mídias estatais russas. Essas mudanças já começaram a ser implementada e vão continuar durante o fim de semana”, disse.

Segundo Gleicher, a Meta está monitorando de perto a situação na Ucrânia e continuará divulgando medidas adotadas para proteger os usuários das plataformas. A empresa também é responsável pelo Instagram e WhatsApp.

As restrições aplicadas pela Meta a veículos de comunicação russos não foram detalhadas. Mas, por causa da decisão o órgão regulador da mídia na Rússia, Roskomnadzor, anunciou na sexta-feira (25) a limitação parcial do acesso ao Facebook no país.

Sobre o assunto, Nick Clegg, vice-presidente de Assuntos Globais da Meta afirmou no Twitter que as autoridades russas ordenaram que a empresa parasse de realizar a verificação independente de fatos e a rotulagem de conteúdo postado no Facebook por quatro organizações de mídia estatais russas. “Nós recusamos. Como resultado, eles anunciaram que restringirão o uso de nossos serviços”, disse.

Clegg também afirmou que os cidadãos russos estão usando os aplicativos da Meta para se expressar e se organizar. “Queremos que eles continuem a fazer suas vozes ser ouvidas, compartilhar o que está acontecendo e se organizar através do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo