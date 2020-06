Rio Grande do Sul Obras de estabilização na Rota do Sol, em Itati, começam neste mês

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Rochas que caíram em uma das faixas foram deixadas na pista para amortecer material em caso de novas quedas. Foto: Ascom Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) assinou nesta segunda-feira (15) a ordem de início dos serviços de estabilização da encosta do km 4 da Rota do Sol (ERS-486), em Itati. Ainda este mês começa a retirada das rochas que desmoronaram sobre a pista após fortes chuvas que atingiram a região.

Aproximadamente R$ 3 milhões estão previstos para as atividades, que serão realizadas pela empresa Toniolo Busnello por meio de um aditivo de contrato. “Encontramos uma alternativa viável para resolver definitivamente o problema da Rota do Sol, liberando totalmente o trânsito e garantindo a segurança dos usuários da rodovia”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Com esse aditivo pronto, não precisaremos esperar pelo trâmite de uma licitação, e a empresa já pode se mobilizar para o início dos trabalhos.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que serão implantadas telas especiais, grampos e tirantes na encosta. Esses materiais devem contribuir para evitar novos desmoronamentos no trecho. Segundo ele, preservar a vida dos usuários sempre foi a principal preocupação da autarquia.

“Trata-se de uma obra de engenharia rodoviária com alto grau de complexidade, e, como tal, precisamos buscar o orçamento de itens que não se encontram facilmente disponíveis, ainda mais durante a pandemia”, destaca Faustino. “Desde o incidente, por orientação de um especialista, deixamos propositalmente as rochas em uma das faixas para que servissem como amortecimento em caso de novas quedas de material”, complementa.

A expectativa é de que as obras no trecho sejam concluídas no segundo semestre. “Esse é mais um projeto importante que o Daer entregará à sociedade, liberando a rodovia em sua capacidade total nesse ponto”, salienta Faustino.

