Rio Grande do Sul Obras de recuperação de trecho da ERS-344, em Santo Ângelo, são concluídas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram revitalizados o pavimento e a sinalização da pista Foto: Daer/Divulgação Foram revitalizados o pavimento e a sinalização da pista. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) concluiu a recuperação de um trecho de 6,5 quilômetros da ERS-344, entre o trevo da Fenamilho e a ponte sobre o rio Ijuí, em Santo Ângelo, na Região das Missões.

Foram revitalizados o pavimento e a sinalização da pista. As obras custaram R$ 2,7 milhões. Os trabalhos começaram na segunda quinzena de maio e terminaram na semana passada.

“Realizamos um levantamento minucioso dos pontos críticos dessa rodovia, no sentido de aplicarmos as melhores soluções para aumentar a vida útil do pavimento e, assim, proporcionar segurança e eficiência na circulação dos veículos”, disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul