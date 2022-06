Economia Preços da gasolina e do diesel nos postos brasileiros chegam a R$ 8,99 e R$ 8,63, respectivamente

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ANP coletou os preços em mais de 5 mil postos de combustíveis brasileiros Foto: Agência Brasil A ANP coletou os preços em mais de 5 mil postos de combustíveis brasileiros. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os preços mais altos do litro da gasolina e do diesel verificados nos postos de combustíveis do País na semana passada foram de R$ 8,99 e R$ 8,63, respectivamente, de acordo com dados da ANP (Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgados nesta terça-feira (21).

A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira (17), a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel.

De acordo com o levantamento da ANP, o valor médio do litro do diesel passou de R$ 6,88 para R$ 6,90, uma alta de 0,29%. O menor preço encontrado foi de R$ 5,64.

O preço médio do litro da gasolina recuou de R$ 7,247 para R$ 7,232, uma queda de 0,21%. O menor valor encontrado foi de R$ 6,17.

Já o valor médio do etanol caiu de R$ 5 para R$ 4,91, uma baixa de 1,84% na semana passada. No posto mais caro pesquisado pela agência, custava R$ 7,89. No mais barato, R$ 3,89.

A ANP coletou os preços em mais de 5 mil postos de combustíveis brasileiros.

Gasolina mais cara

O preço médio mais alto da gasolina foi verificado na Bahia (R$ 8,03). Já o maior valor encontrado foi no Rio de Janeiro (R$ 8,99).

No Rio Grande do Sul, o preço médio do litro da gasolina foi de R$ 6,88. O valor máximo chegou a R$ 8,01.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia