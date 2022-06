A Coreia do Sul lançou, nesta terça-feira (21), o seu primeiro foguete espacial de fabricação própria. Batizado de Nuri, o foguete decolou da estação de Goheung, no Sul do país, às 7h no horário local (4h no horário de Brasília), e enviou satélites desenvolvidos por universidades a uma estação espacial.

O lançamento marca um ambicioso projeto espacial da Coreia do Sul, segundo o presidente Yoon Suk-yeol, e coloca Seul na linha de países asiáticos com missões espaciais avançadas, como China, Japão, Índia e Coreia do Norte.

“O lançamento é o produto de 30 anos de desafios monstruosos. Mas o caminho da nossa terra para o espaço foi inaugurado e, a partir de agora, os sonhos e esperanças de nosso povo e nossa juventude serão ampliados para o espaço”, declarou o presidente após o foguete ser lançado.

Logo após o lançamento, a embaixada dos Estados Unidos em Seul falou em “cooperação entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul no espaço”. Os dois países têm ensaiado também parcerias militares, em uma clara demonstração de força para a vizinha Coreia do Norte.