Porto Alegre Obras de revitalização no Centro Histórico de Porto Alegre entram em fase final

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Retomada dos trabalhos se concentra no Largo dos Medeiros. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) de Porto Alegre anunciou para os próximos dias a retomada das obras de revitalização no chamado “Quadrilátero” do Centro Histórico. Com isso, os trabalhos entrarão em sua etapa final, com duração estimada em dois meses e que abrange o trecho de 80 metros-quadrados no Largo dos Medeiros (entre a Praça da Alfândega e a esquina da Rua da Praia com General Câmara).

O sinal-verde foi dado pela prefeitura após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberar o projeto de novo pavimento e iluminação. A Smoi garante que não será alterado o calçamento ali presente há décadas, composto de pedras em estilo português. E nem poderia ser diferente.

“A região é tombada pelo patrimônio histórico. Atendemos todas as diretrizes e critérios apontados pelo Instituto”, corrobora o titular da pasta, André Flores.

Situação

Já as demais ruas incluídas no programa de revitalização recebem os ajustes finais. Na Rua da Praia, por exemplo, falta instalar itens de mobiliário urbano e nova iluminação, bem como elementos de paisagismo.

O chamado “Quadrilátero Central” abrange o período formado pelas ruas Doutor Flores, Uruguai, General Vitorino e Voluntários da Pátria, além de trechos da Rua da Praia e avenida Borges de Medeiros. As obras foram iniciadas em junho de 2022, com prazo original de conclusão até 2023, mas o cronograma sofreu uma série de atrasos, inclusive devido às enchentes recordes de maio do ano passado, que inundaram a região.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obras-de-revitalizacao-no-centro-historico-de-porto-alegre-entram-em-fase-final/

Obras de revitalização no Centro Histórico de Porto Alegre entram em fase final

2025-03-17