Rio Grande do Sul Obras em 12 estradas gaúchas exigem atenção redobrada de motoristas e pedestres

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Serviços abrangem trechos rodoviários em diversas regiões do Estado. (Foto: Raphael Nunes EGR)

Pedestres e condutores de veículos devem redobrar a atenção para as mudanças no tráfego em 12 estradas do Rio Grande do Sul ao longo desta semana, devido à realização de obras pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). São 19 frentes de trabalho nas mais diferentes regiões do Estado.

“Com a consequente melhora das condições climáticas após o período chuvoso, equipes de trabalho e máquinas voltam às pistas para executar os serviços. Os trabalhos abrangem obras viárias, reparos localizados, manutenção asfáltica, operação tapa-buracos, roçada e limpeza da faixa de domínio e drenagem.

Os condutores que trafegam pelos trechos devem respeitar a sinalização e os limites de velocidade. As ações nas rodovias podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

Obras de construção de rotatórias

– RSC-287, obras no quilômetro 2, na travessia urbana de Montenegro:

Devido às obras, toda a pista lateral da rodovia, entre as ruas Ramiro Barcelos e Cel Antônio Inácio, está bloqueada, assim como a rua João Pessoa. A alternativa para quem se desloca pelo local é pela rua doutor Hugo Wolgemuth, entre as ruas João Pessoa e Ramiro Barcelos, que está operando em duplo sentido.

Obras de construção de alça de acesso

– ERS-122, obras no quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul.

Construção de via de acesso

– ERS-115, no quilômetro 32, acesso para linha Carahá, em Gramado.

– ERS-115, no quilômetro 17, acesso para Três Coroas.

Serviço de tapa-buracos

– ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda a extensão das rodovias.

Reparos localizados e manutenção no pavimento

– ERS-129, do quilômetro 88 ao 90, em Muçum.

– ERS-239, do quilômetro 21 ao 27, entre Campo Bom e Sapiranga.

– ERS-239, do quilômetro 43 ao 44, em Parobé.

– ERS-235, do quilômetro 3 ao 10, em Nova Petrópolis.

– ERS-474, do quilômetro 23 ao 24, em Santo Antônio da Patrulha.

– ERS-240, do quilômetro 19 ao 22, em Capela de Santana.

– ERS-040, nos quilômetros 43 (em Viamão), 76 (em Capivari do Sul) e 91 (em Balneário Pinhal).

– ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim.

Roçada e limpeza

– ERS-129, do quilômetro 82 ao 95, entre Encantado e Vespasiano Corrêa (limpeza de drenagem).

– ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, entre Lajeado e Arroio do Meio (limpeza de drenagem).

– RSC-453, do quilômetro 0 ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão (limpeza de drenagem).

– ERS-239, do quilômetro 13 ao 17, em Novo Hamburgo, e do quilômetro 51 ao 88, entre Taquara e Riozinho.

– ERS-235, do quilômetro 15 ao 40, entre Nova Petrópolis e Canela.

– ERS-122, do quilômetro 20 ao 39, entre Bom Princípio e São Vendelino.

– ERS-040, do quilômetro 50 ao 85, entre Viamão e Balneário Pinhal.

– ERS-784, do quilômetro 8 ao 13, em Balneário Pinhal.

– ERS-122, do quilômetro 83 ao 87, em Caxias do Sul.

– ERS-135, do quilômetro 18 ao 22, em Coxilha.

(Marcello Campos)

