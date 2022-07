Rio Grande do Sul PT anuncia Olívio Dutra como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Ex-governador de 81 anos deve integrar modelo coletivo de mandato. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O PT anunciou nesta segunda-feira (23) Olívio Dutra, 81 anos, como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul no pleito de 2 de outubro. A notícia surpreendeu até mesmo alguns correligionários, em um cenário no qual muitos já davam como certa a aposentadoria eleitoral do ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro.

A oficialização de seu nome ainda depende de duas convenções marcadas para o próximo fim de semana em Porto Alegre – no sábado (30) com os petistas e no domingo com integrantes dos aliados PV e PCdoB. Ambos os encontros também servirão para definir os detalhes de outra novidade anunciada pela sigla: a proposta de um mandato coletivo no Senado.

Isso significa que, em caso de vitória de Olívio nas urnas, ele fará em Brasília uma espécie de gestão compartilhada com seus dois suplentes, em uma chapa cuja composição também aguarda a “batida de martelo” pelas legendas envolvidas. A ideia já foi adotada pelo PT em Porto Alegre com a vereadora Laura Sito (eleita em 2020), de forma pioneira no Estado.

Pela legislação brasileira, os partidos têm até 5 de agosto para escolher quem os representará nas urnas, para todos os cargos eletivos. Vale lembrar que estará em jogo, em outubro, a escolha dos próximos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República (com eventual realização de votação em segundo turno apenas para esses dois últimos).

Confirmados até agora

Até o momento, já foram formalizados os nomes de pelo menos outros três candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. São eles o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), o jornalista e senador Lasier Martins (Podemos) e o vereador porto-alegrense Roberto Robaina (PSOL).

O Estado conta com três senadores, todos com mandatos de oito anos. No cargo desde 2018, Luiz Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) permanecem até 2026. O já mencionado Lasier Martins, por sua vez, foi eleito em 2014 e terá sua legislatura encerrada em dezembro – a menos que se reeleja.

(Marcello Campos)

