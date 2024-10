Rio Grande do Sul Obras nas pontes no primeiro trecho da duplicação da BR-386 são concluídas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Estrutura sobre Arroio Forquetinha recebia ações de alargamento Foto: Divulgação Estrutura sobre Arroio Forquetinha recebia ações de alargamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A concessionária CCR ViaSul concluiu nessa segunda-feira (30) as obras de alargamento da ponte sobre o Arroio Forquetinha, localizada no km 339 da BR-386, em Forquetinha. Durante a manhã, as equipes da Concessionária finalizaram a pintura da sinalização para posterior liberação ao tráfego no trecho.

O dispositivo era o último que faltava de um total de seis que receberam as ações de adequação pela empresa neste primeiro trecho de duplicação. As demais estruturas estão localizadas no km 326,1 (Várzea Marques de Souza I), km 329,7 (Sanga Picada Flor), km 330,2 (Várzea Marques de Souza II), km 331 (Várzea Marques de Souza III), km 331,4 (Marques de Souza IV).

Com a liberação do tráfego sobre o local, agora, são 13,4 quilômetros de nova duplicação liberadas ao fluxo da rodovia, restando cerca de 7 quilômetros para a conclusão da totalidade do segmento entre Marques de Souza e Lajeado. Atualmente, os trechos da nova duplicação que já recebem veículos estão localizados entre os kms 325,4 e 332,6, entre os kms 337,5 e 341,6 e entre os kms 342,7 e 344,8.

Assim, restam pouco menos de sete quilômetros do trecho da duplicação para serem liberados. A Concessionária segue empenhada para concluir a totalidade desses pontos durante o primeiro semestre do ano que vem. Por isso, segue constantemente avaliando o cronograma e evolução das obras. Ao todo, são cerca de R$ 300 milhões investidos neste primeiro trecho de 20,3 quilômetros.

Duplicação da BR-386

Além da duplicação dos 20,3 quilômetros no trecho, são 13 quilômetros de vias marginais, dois retornos em nível, seis adequações de acesso, quatro passarelas de pedestres, seis novas pontes, seis alargamentos de pontes existentes, duas passagens inferiores e duas superiores.

Ainda, todo o trecho contará com novos dispositivos de segurança como 50 quilômetros de defensa metálica, nove quilômetros de barreiras e 170 terminais atenuadores de impacto, bem como iluminação das passarelas de pedestres, pontos de ônibus e nas vias marginais.

A CCR ViaSul irá duplicar mais de 165 quilômetros da BR-386 entre Carazinho e Lajeado, beneficiando 22 municípios ao longo do trecho de concessão. Ao todo, na BR-386 no trecho entre Canoas e Carazinho, serão duplicados 225,2 quilômetros da rodovia, com 10,2 quilômetros de construção de faixas adicionais e 75,5 quilômetros de novas vias marginais.

