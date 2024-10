Rio Grande do Sul Chuva no Rio Grande do Sul: com 55 municípios afetados, Estado tem alerta para novos temporais

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

A previsão é que de novos temporais nas próximas horas Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou nesta segunda-feira (30) que o Estado tem 55 cidades afetadas pelas chuvas que atingem o território gaúcho desde o último dia 21. A previsão é que de novos temporais nas próximas horas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para tempestade que se estende para parte do Estado com início no começo da tarde desta segunda-feira e término previsto para 12h da próxima terça-feira (1°).

Segundo o órgão, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos, além de queda de granizo em algumas regiões do Estado. A chuva pode provocar corte de energia elétrica, queda de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

A Região Metropolitana de Porto Alegre, o Sudoeste Rio-grandense, o Sudeste, o Centro Ocidental e Oriental do estado e o Noroeste, são algumas das áreas que o Inmet alerta que podem ser afetadas pelos novos temporais.

No Estado, o número de desabrigados já é de 136 pessoas, enquanto o de desalojados é de 429, de acordo com a Defesa Civil.

