Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Mortos no submarino, a partir da esquerda: Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush Foto: Reprodução Desaparecidos no submarino, a partir da esquerda: Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush Obtido Reprodução/CNN Foto: Reprodução

A OceanGate, dona do submarino que sumiu no domingo (18), afirmou nesta quinta-feira (22) que todos os passageiros morreram. A empresa emitiu uma nota:

“Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram.”

Os destroços encontrados nesta quinta-feira indicam que houve uma perda catastrófica da pressão da cabine do submersível. “Em nome da guarda costeira dos EUA dou os pêsames para as famílias. Só consigo imaginar como isso tem sido para eles e espero que essa descoberta traga algum conforto nesse momento tão difícil”, disse um porta-voz da Guarda Costeira em entrevista à imprensa.

As vítimas são o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

O submarino estava desaparecido desde domingo, quando começou uma viagem turística até os restos do Titanic, em uma profundidade de 3.800 metros.

Descoberta de destroços

Durante a manhã, a Guarda Costeira dos EUA afirmou no Twitter que foram encontrados destroços nas áreas de buscas pelo submarino Titan, que desapareceu enquanto fazia uma expedição até os restos do Titanic, no leito do mar.

A descoberta foi feita por uma sonda perto de onde estão os restos do Titanic. “Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.

Os destroços foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense, o Horizon Artic. Os restos do Titanic estão a 3.800 metros abaixo do mar, em um ponto do Oceano Atlântico cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá.

Fim do oxigênio

Pelas estimativas das equipes de buscas, se o submarino ainda estava inteiro, o oxigênio no interior da embarcação iria acabar na manhã desta quinta-feira. Os cálculos levam em conta o horário de início da viagem, na tarde de domingo.

