Mundo Destroços encontrados fazem parte de submarino que estava desaparecido, aponta relatório

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Sondas que fazem buscas em alta profundidade encontraram os destroços perto do Titanic, segundo a Guarda Costeira Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Os destroços descobertos nesta quinta-feira (22) na área de busca do submersível desaparecido foram avaliados como sendo do corpo externo, de acordo com um memorando revisado pela CNN. A busca pela cápsula da tripulação do Titan continua, diz o memorando. Os destroços foram localizados no fundo do oceano, a cerca de 500 metros da proa do Titanic.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou, nesta quinta-feira, que encontrou destroços. “Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um ROV perto do Titanic”, informou pelas redes sociais.

O prazo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para a duração do oxigênio no Titan se esgotou na manhã desta quinta-feira. Na tarde da última terça-feira (20), em entrevista coletiva, o capitão do Primeiro Distrito da Guarda Costeira Jamie Frederick afirmou que o Titan ainda tinha 40 horas de oxigênio, tempo que esgotou nesta manhã.

Mesmo assim, as buscas prosseguiram para encontrar o Titan e os seus cinco ocupantes: o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.

A expedição começou com uma jornada de 740 quilômetros até o local do naufrágio. O submersível começou sua descida no domingo (18) de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince, o navio de apoio que transportou a embarcação até o local, 1 hora e 45 minutos após a descida, segundo autoridades.

As Guardas Costeiras dos Estados Unidos e Canadá iniciaram uma verdadeira operação de guerra para resgatar o Titan, até 10 navios e aeronaves foram mobilizadas para as buscas, primeiro na superfície do mar, depois nas profundezas.

