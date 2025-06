Esporte Oklahoma City Thunder vence o Indiana Pacers e conquista o título da NBA pela primeira vez

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

A equipe campeã anotou 103 pontos contra 91 dos adversários Foto: OKC Thunder/Divulgação A equipe campeã anotou 103 pontos contra 91 dos adversários. (Foto: OKC Thunder/Divulgação) Foto: OKC Thunder/Divulgação

O Oklahoma City Thunder conquistou pela primeira vez o título da NBA. Com a arena Paycom Center lotada, o time superou o Indiana Pacers por 103 a 91 no sétimo jogo das finais da liga norte-americana de basquete, disputado na noite de domingo (22).

O MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, brilhou na partida. Ele foi o cestinha da final, com 29 pontos, 12 assistências e cinco rebotes.

Já pelo lado do Indiana, que também construiu uma campanha quase impecável até o jogo 7, a memória do duelo será um pouco mais dolorosa. A equipe perdeu o seu melhor jogador, Tyrese Haliburton, logo no primeiro período, devido a uma ruptura no tendão de Aquiles, que fez o atleta deixar a quadra chorando.

A temporada de 2024/25 do Ohlahoma foi a melhor da história da franquia desde que o time se mudou para Oklahoma e deixou de ser o Seattle SuperSonics, campeão da NBA em 1979. O time obteve 68 vitórias e 14 derrotas no torneio.

Antes disso, a equipe havia chegado às finais da NBA em 2012, quando contava com Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. No entanto, acabou derrotada por 4 jogos a 1 pelo Miami Heat, equipe de LeBron James na época.

