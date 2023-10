Dicas de O Sul Oktoberfest agita a Orla do Guaíba, em Porto Alegre, neste fim de semana

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

O evento, que conta com o apoio da prefeitura, será realizado no Trecho 1 Foto: Nani Machado/Divulgação O evento, que conta com apoio da prefeitura, será realizado no Trecho 1. (Foto: Nani Machado/Divulgação) Foto: Nani Machado/Divulgação

A Oktober da Orla do Guaíba será realizada no sábado (21) e no domingo (22) em Porto Alegre. O evento, que conta com o apoio da prefeitura, terá atrações musicais e comidas típicas no Trecho 1.

Os restaurantes e quiosques que integram o Parque da Orla oferecerão opções gastronômicas temáticas, como bebidas e pratos especiais da culinária alemã.

“Cada vez mais o Parque da Orla se destaca como um polo cultural, que oferece experiências enriquecedoras durante todo ano. A segunda edição da Oktober da Orla não será diferente, com muita música, dança, gastronomia e diversão”, disse Carla Deboni, diretora da GAM3 Parks, concessionária que administra o espaço.

Serviço:

O que: Oktober da Orla

Data: 21 e 22 de outubro

Horário: a partir das 13h

Local: Trecho 1 da Orla (Avenida Edvaldo Pereira Paiva)

Shows:

Sábado:

DJ Marcio Ferraz (15h30, 19h30 e 21h30)

Musical Encanto (16h30 às 19h30)

Rodrigo Jaeger e Banda (20h às 21h30)

Domingo

DJ Lê Araújo (15h30, 19h30 e 21h30)

Super Musical Monte Carlo (16h30 às 19h30)

Grupo Sambora e Virouzueira (20h às 21h30)

