O 4º Distrito de Porto Alegre se prepara para receber mais uma edição da

Oktoberfest, uma celebração anual que traz um gostinho da cultura

alemã para a Capital gaúcha. Além das programações especiais dos

bares, o evento também conta com atrações nas ruas, incluindo

shows de bandas típicas.

Promovida pela prefeitura de Porto Alegre, a celebração será realizada neste sábado, a partir das 14h. Para melhorar a circulação dos visitantes, algumas vias terão acesso limitado, tais como a rua Moura de Azevedo, entre a avenida

Voluntários da Pátria e a Santos Dumont; a rua Conselheiro Travassos,

entre a avenida São Pedro e a rua Parque; e a rua Conselheiro Camargo, do Beco do Agulha até a avenida São Pedro.

Na programação cultural, o Triozinho Alles Blau, às 15h, e a Ipa

Trio, a partir das 15h45min, são as bandas que irão se apresentar,

enquanto os bares Cubo, AOG Pub, Patrimônio, Frame, Jardim São

Geraldo e Nosso Tap Room oferecem cardápios e atrações especiais.

“Nossa cidade possui a maior concentração de cervejarias artesanais por número de habitantes no Brasil, enquanto o 4º Distrito é o local que abriga a maior quantidade desse tipo de empreendimento, além de ter algumas das cervejarias mais premiadas do País. Tudo isso faz com que a região seja o local ideal para realizar esse evento”, afirma Johnny Rickes, sócio do Quarto

POA, hub criativo responsável pela curadoria da Oktoberfest.

